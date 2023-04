La "rave" de Cervià de Ter ja s'ha acabat.

Els participants han començat a abandonar la zona a primera del matí i ja no queda rastre de l'escenari.

En aquests moments, a dos quarts de nou del matí, encara hi ha persones -unes 60 cotxes- que marxen del punt on han celebrat aquesta festa il·legal. Però la majoria, des que ha sortit el sol han abandonat la zona. La música que aquests dies ha molestat als veïns, per tant, ja és història. Segons els Mossos, a les sis del matí hi quedaven unes 50 persones i una trentena de vehicles.

D'aquestes, la majoria han marxat del lloc dels fets a peu. D'altra banda, hi ha alguns vehicles que encara es mantenen a la zona i posen música.

Per poder sortir d'aquesta àrea de Cervià, que es troba al costat del riu Ter, han de circular per força amb el cotxe per uns accessos on hi ha els Mossos d'Esquadra.

Aquests tenen controls muntats i identifiquen els conductors i persones que van en els vehicles. Al mateix temps, els agents realitzen proves de drogues i alcoholèmia als conductors. Els Mossos no han hagut de desallotjar l'esdeveniment, com ja havien dit en dies anteriors que no es faria.