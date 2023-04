Els Mossos d'Esquadra controlen els accessos d'una 'rave' a Sant Jordi Desvalls que congrega entre 80 i 100 persones, uns 40 vehicles. La policia catalana ha rebut la primera trucada alertant de la festa il·legal a les cinc de la matinada. Segons els Mossos, els participants de la 'rave' tenen una actitud pacífica i estan situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà. La policia no es planteja un desallotjament.

Aquesta nit, a Flaçà (el Gironès) i voltants, ha estat impossible dormir (bé). Una nova Rave ens ha tornat a convertir en sonàmbuls. He trucat al 112. M'han dit que molta altra gent havia trucat i que Mossos ja estaven avisats. Convido el Conseller d'Interior al meu llit. — Lluís Muntada (@muntadalluis) 7 de abril de 2023

Fonts municipals han explicat que s'ha donat avís als Mossos per les molèsties que estava generant la música perquè els assistents estan concentrats a aquella zona.

Son pacifics, sí, però els ha importat una merda tenir la música a tot drap durant tota la matinada i no l'han baixat fins que hi han anat els agents.



Els Mossos controlen els accessos d'una 'rave' a Sant Jordi Desvalls amb un centenar de persones https://t.co/G1SWBwee4f — Raül Muxach👓🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Raul_Muxach) 7 de abril de 2023

La rave està situada en unes antigues sorreres properes al riu Ter on es pot accedir des de les poblacions properes al riu. Això ha fet que les molèsties no només afectessin els veïns de Sant Jordi, sinó també dels pobles del voltant.

Els Mossos han informat que estan alerta, fent passades dinàmiques amb els vehicles policials, sense controls fixes.

A aquesta hora del matí la música ha deixat de sonar, però els veïns temen que es reprengui de nou aquesta nit.

De forma periòdica, a Catalunya se celebren raves. Tot i que no estan comptabilitzades, la sensació és que n'hi ha més que en d'altres punts de l'Estat, fet que s'explicaria per la proximitat amb la frontera francesa. La patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, sol denunciar la seva celebració perquè suposen una competència deslleial per al sector, són irregulars i es fan sense garanties de seguretat.

"Les festes són habituals, i a l'estiu no es pot dormir"

Una veïna de Sant Joan de Mollet, municipi limítrof a Sant Jordi, Meritxell Fernández, ha explicat a l'ACN que aquesta mena de festes a la zona "són habituals". De fet, fa anys que en algun moment passen nits sense dormir per culpa de la música que es pot sentir des de tots els municipis de l'entorn. "Aquesta nit l'he sentit, però quan molesta més és a l'estiu perquè tenim les finestres obertes per la calor i amb la música no pots dormir", ha dit.

Aquesta veïna ha explicat que aquest dijous va anar a dormir una mica tard i al cap de poc va començar a sentir la música. De seguida va sospitar que es tractava d'una 'rave', perquè "no és ni el primer any, ni el segon ni el tercer" que se'n fan a la zona. No obstant, com que encara no fa calor, tenen les finestres tancades i això els ha permès dormir. Pitjor és a l'estiu, amb les finestres obertes, perquè aleshores poden estar dues o tres nits amb dificultats per dormir, "i això és empipador".