Investiguen una segona intoxicació en un restaurant de Girona amb 48 afectats

Tècnics de l’Agència de Salut Pública estan investigant una toxiinfecció alimentària ocorreguda en un restaurant ubicat al carrer Joaquim Vayreda de Girona. Segons ha pogut saber aquest diari, fins al moment s’han detectat 48 casos, dos dels quals han requerit ingrés hospitalari. Actualment no queda cap hospitalitzat.

Els afectats van iniciar els primers símptomes entre el 17 i el 24 de març i tots coincidien haver fet algun àpat al restaurant entre el 15 i el 22 de març. Tots ells presentaven febre alta (39ºC), vòmits, diarrea i dolor abdominal en major o menor grau i van ser atesos en diferents centres de salut.

Els tècnics de Vigilància Epidemiològica estan investigant el brot: s’han enquestat les persones afectades i s’han analitzat mostres de femta, per tal de determinar l’origen de la toxiinfecció alimentària. Per ara es disposa dels resultats de 26 mostres d’afectats, totes positives de salmonel·la. Per la seva banda, els tècnics de Protecció de la Salut conjuntament amb tècnics de l’Ajuntament han fet diverses inspeccions per revisar les condicions higièniques i de manipulació, a més de recollir mostres d’aliments, que també s’estan analitzant.

Com a conseqüència, l’Ajuntament ha ordenat la suspensió de l’exercici de l’activitat d’elaboració i servei de menjars preparats a les instal·lacions com a mesura cautelar. Es mantindrà fins a diposar de més informació per a avaluar que les condicions de l’establiment no suposin un risc per a la salut pública. Concretament, el consistori està a l’espera de l’informe de conclusions sobre el brot emès per Salut Pública, documentació que acrediti la formació o instrucció de tots els manipuladors del local, documentació que acrediti que s’ha fet una neteja i desinfecció exhaustiva i informes que acreditin autocontrols de l’establiment. Diari de Girona ha intentat posar-se en contacte amb els responsables del restaurant sense èxit. Des del 29 de març han penjat un cartell que informa del tancament «per reformes».

Es tracta de la segona intoxicació en menys d’un any. El juliol de l’any passat el mateix establiment també va patir una toxiinfecció que va afectar una vintena de persones, quatre de les quals van requerir ingrés hospitalari.