Una menor ha agredit la dependenta d'una xurreria del carrer Güell de Girona amb una ampolla de vidre. L'agressió s'ha produït en el marc d'una discussió entre la clienta i la persona que l'atenia. Els fets han passat aquest diumenge al voltant de les tres de la tarda.

Segons fonts de la investigació, la menor hauria fugit del lloc dels fets, però ha estat trobada poc després. Malgrat que en un primer moment es pensava que es tractava d'una baralla entre les dues dones, s'ha pogut comprovar que l'agressora només presentava taques de sang de la pròpia víctima. Llavors ha estta retinguda per poder informar als pares en ser menor d'edat.

Hi han intervingut diverses patrulles de Mossos, la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La víctima ha quedat ferida lleu i ha hagut de ser traslladada a l'hospital Josep Trueta. De moment, s'ha identificat a la menor que viu al domicili familiar, però no se l'ha detinguda. Els agentes estan a l'espera de la presentació de la denúncia per part de la víctima