El greu incendi del passat dimecres a l'entrada sud de Girona va deixar molt afectats les instal·lacions de l'Escola Tècnica Girona dels figuerencs Joan i Jordi Moncanut. En una carta pública adreçada als alumnes i les famílies de l'escola, "Un missatge de tranquil·litat a 700 famílies sense escola. Superarem el repte!", Jordi Moncanut realça la feina formativa de l'escola al llarg dels últims 34 anys i deixa clar que "el curs es reprendrà i l'acabarem satisfets de com ho hem fet". "La formació és un dels grans skills per a la vida i com que ens agrada ensenyar la cultura de superar reptes, ja estem treballant per superar el nostre i sortir ràpidament d'aquest gran sotrac", detalla el director de l'ETG que també té seus a Figueres i a Les Franqueses del Vallès.

Un missatge de tranquil·litat a 700 famílies sense escola. Superarem el repte!

L'1 de març 2023 al vespre, per a l'ETG haurà quedat per sempre gravat a la seva història. L'incendi a l'illa de naus on tenim l'escola, a Girona, ha destruït els nostres edificis d'ETG Automoció i d'ETG Business. Afortunadament, el d'ETG Racing ha tingut poca afectació i aviat el podrem tornar a fer servir.

No sé si a qualsevol que li preguntessin, si una escola li digués que al llarg de 34 anys, ha tingut molts èxits, entendria de què està parlant.

L'èxit d'una escola d'FP, per a mi, ve a dir que els alumnes acabin la seva formació sentint-se preparats per afrontar el món real, l'acabin havent gaudit d'una bona experiència aprenent, practicant, que l'entorn de l'escola els hagi ajudat i fet sentir com a casa, que entenguin els valors personals i professionals i tinguin les competències transversals que l'empresa no demana a l'oferta de feina, però que als joves amb poca experiència, com els nostres alumnes, sempre va per davant en les expectatives que els demanaran.

I si l'aprenentatge col·laboratiu i projectes que hagin preparat per a superar els reptes que els proposem, a més a més, participa en algun concurs o campionat, i guanya o obté algun reconeixement, llavors ja parlem d'èxit en majúscules.

Si l'èxit és això, l'ETG n'ha tingut molts d'èxits, però si després d'aquesta tragèdia, reparable, però igualment tragèdia, som capaços de donar resposta a les inquietuds de les 700 famílies que ens han donat la confiança de formar als seus fills i filles, a qui els vull dir que no dubtin que ho farem, serà l'èxit més gran de tots. El curs es reprendrà i l'acabarem satisfets de com ho hem fet.

Els alumnes són el tresor més preuat que tenim. Nosaltres ens fem grans. Cada any tenim un any més. Ells no. Cada any tenen la mateixa edat. Transmeten joventut i ens fan gaudir, amb la seva innocència o la seva vivesa, i es fan estimar. I això no té preu. Fem una feina que és de vocació, i ara no els fallarem. Ens costarà molt. Els danys són molt greus. No tenim aules de projectes de màrqueting, tampoc ens ha quedat ni un sol motor, maqueta, ni un trist fusible, pels d'automoció, però ho aixecarem.

És que quan ens hi posem, les persones som capaces de fer molta feina. Tenim un gran equip de persones..., I en majúscules!

En dos dies n'hem fet molta i des de dilluns 6 donarem resposta de la millor manera possible, en aquest moment i a poc a poc reconstruirem el desastre. La formació és un dels grans skills per a la vida i com que ens agrada ensenyar la cultura de superar reptes, ja estem treballant per superar el nostre i sortir ràpidament d'aquest gran sotrac.

Des de l'ETG volem mostrar també la nostra implicació i ajuda a les altres entitats/empreses veïnes afectades, que com ara Basolí, un concessionari de fa anys a Girona, fent molt bona feina, que no mereixia un cop com aquest, del que ben segur també se'n sortiran.

Des de l'Escola Tècnica Girona felicitem la gran feina dels bombers per esmorteir el greuge i agraïm les moltíssimes mostres de suport d'entitats, de l'Administracions locals, comarcals i l'autonòmica, d'empreses col·laboradores amb la borsa de treball i d'altres que s'han ofert voluntàriament a prestar ajuda, inclús de persones a títol individual, de pares i mares, i d'un bon grapat d'alumnes, que de fet alguns, ja ens estan ajudant ara mateix. Vam veure llàgrimes als ulls d'alumnes, d'exalumnes...,, i aquest és un record per sempre, encara que avui les cendres cobreixin els espais on hi havia part de l'ETG.

Gràcies pel vostre suport.

Salutacions

Jordi Moncanut

Director d'ETG