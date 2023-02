Unió de Pagesos assegura que l'emergència cinegètica a les Gavarres i Rocacorba per reduir-ne la superpoblació de senglars és "insuficient" i reclama estendre-la a més comarques. El sindicat recorda que la densitat de l'espècie també és molt elevada en altres zones de Catalunya i creu que cal reduir-la perquè se situï per sota dels vuit exemplars per quilòmetre quadrat. En paral·lel, el sindicat reclama al Departament que "faci un seguiment exhaustiu" de la mesura i que es puguin fer servir "tots els mètodes legals" per acabar amb els danys que els senglars fan a l'agricultura. En aquest sentit, per exemple, demana que el grup especial que es va crear dins els Agents Rurals per reduir la superpoblació d'espècies "actuï de manera efectiva".

Unió de Pagesos (UP) creu que l'emergència cinegètica a les Gavarres i a Rocacorba es queda curta. En aquests dos massissos, la mesura per reduir la superpoblació de senglar s'allargarà fins al 31 de maig. L'objectiu és que, quan acabi la temporada, s'hagin arribat a capturar més de 6.700 exemplars (per reduir la densitat de senglar en un 70% i fer que passi dels 16 animals per quilòmetre quadrat als quatre o cinc de mitjana).

El sindicat, però, subratlla que la superpoblació de senglar també és "molt alta" en altres comarques de Catalunya. Recorda que ja ha denunciat "des de fa anys" el mal que l'espècie fa als cultius i, per això, subratlla que la mesura s'hauria d'estendre a més territoris. I aquí, inclou tant municipis de les comarques gironines com també altres àrees del país.

A més, UP reclama al Departament d'Acció Climàtica que faci "un seguiment exhaustiu" per assegurar que es redueix la població de senglars "i que es puguin utilitzar tots els mètodes legals per acabar amb els danys de fauna cinegètica". A parer del sindicat, allò que caldria és que la densitat de senglars se situés per sota dels vuit exemplars per quilòmetre quadrat.

En paral·lel a estendre l'emergència cinegètica per senglar a més territoris, UP també vol que el Departament faci el mateix amb la declaració que va activar a Lleida amb els conills. És a dir, que s'ampliï a més zones. "En tots dos casos se sobrepassen àmpliament els llindars fixats per declarar l'emergència i els animals causen danys reiterats a l'agricultura des de fa anys", afirma el sindicat.

A l'hora de reduir la superpoblació de senglars i conills, UP també reclama que el grup especial de gestió cinegètica i captura d'animals que es va crear específicament dins el cos d'Agents Rurals "actuï de manera efectiva per acabar amb els greus danys als cultius". I també assegura que les autoritzacions excepcionals que demani la pagesia per capturar animals "s'autoritzin i resolguin amb la màxima celeritat".

Cérvols al Ripollès

D'altra banda, el sindicat també alerta que la presència de cérvols al Ripollès "suposa un greu problema per a les pastures". En especial, al municipi de Gombrèn. Diu que la població de l'espècie ha "augmentat molt" a la comarca durant els darrers anys, i que se n'han arribat a comptar "fins a 180 exemplars en una sola pastura". "A més, la presència de cérvols en altres comarques veïnes com el Berguedà també comença a ser un problema important". Subratlla UP.