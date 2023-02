Els centres escolars catalans han acollit 4.930 alumnes provinents d'Ucraïna en un any. Pocs dies abans del primer aniversari de l'esclat de la guerra, s'han matriculat 2.240 alumnes a primària, 1.449 a secundària, 1.080 a infantil, 77 a FP, 56 a batxillerat, 19 a educació especial, vuit a arts plàstiques i disseny i un en un Itinerari Formatiu Específic (IFE) (amb xifres del gener). Per serveis territorials, els de Girona han acollit 1.068 alumnes, els de Tarragona 864 i el Consorci d'Educació de Barcelona 788. La secretària de Transformació Educativa del Departament, Núria Mora, ha destacat a l'ACN l'esforç de la comunitat per aconseguir una bona acollida dels escolars però també de les seves famílies.

Per darrere de Girona, Tarragona i el Consorci de Barcelona, hi ha el Maresme-Vallès Oriental, amb 627 alumnes; Lleida (370), Vallès Occidental (350), Barcelona Comarques (295), Comarques Centrals (224), Baix Llobregat (221) i Terres de l'Ebre (123). Mora ha destacat el "gran esforç d'integració" que ha fet la comunitat educativa en poc temps i ha insistit que aquesta integració ha anat més enllà del caràcter que es podria considerar estrictament escolar. Ha apuntat que hi ha hagut centres on potser hi han arribat un o dos alumnes però que n'hi ha d'altres on la xifra ha estat molt més important. Més de 380 docents i més ajuts per menjador i transport escolar Per tal de poder atendre aquests nous alumnes, Educació ha atorgat 382,33 dotacions de docents més, que equival a un pressupost d'1.702.815,46 euros. A més, s'han habilitat set integradors socials (17.846,98 euros). D'altra banda, s'han donat ajuts de menjador i de transport escolar per aquest alumnat. Segons xifres de la conselleria, s'han atorgat 3.917 beques menjador, que equivalen a 708.988 euros; i 751 places de transport escolar (148.528 euros). Per últim, també s'ha proporcionat a aquests infants i adolescents els sistemes de connectivitat i ordinadors portàtils que tenien els seus companys d'aula. Són uns 416 (11.502 euros). A més, Mora ha afegit que s'han posat aules d'acollida en aquells centres que no en tenien o s'han reforçat en aquells on ha estat necessari. El cas de les comarques de Tarragona i Girona Si s'analitzen les xifres s'observa que les comarques de Girona i les de Tarragona destaquen pel nombre d'alumnes acollits. Mora ho atribueix al fet que en aquests territoris és on Creu Roja va habilitar hotels d'acollida. En el cas de Girona però s'han donat les dues circumstàncies d'arribada: la dels hotels i el fet que ja hi havia una comunitat ucraïnesa important que ha fet una crida i una acollida a familiars i compatriotes. Un dels exemples d'aquesta situació és Lloret de Mar. Mobilitat pel territori Un any després de l'esclat de la guerra, la secretària de Transformació Educativa explica que el degoteig d'arribada de nous alumnes és molt baix, potser quatre alumnes a la setmana. En canvi, sí s'observa molta mobilitat, ja que les famílies van trobant oportunitats de feina i vida i es van instal·lant i "situant" arreu del país. Això genera canvis en la matrícula. D'altra banda, Educació ha detectat també que famílies que potser no van matricular els seus fills en un primer moment i van intentar seguir l'itinerari formatiu a distància, finalment han optat per matricular-los, a mesura que la situació al seu país d'origen es va anar complicant. Quan està a punt de complir-se un any de l'esclat de la guerra, Mora destaca la bona acollida aconseguida per part de tota la comunitat educativa i afirma que aquests alumnes formen ja part del sistema educatiu català.