Els càmpings gironins tanquen unes vacances de Nadal amb ocupacions que ronden entre el 85 i el 90%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha detallat que només hi havia obert un 30% de les places del litoral gironí, però aquells que han obert han registrat bones xifres d'ocupació. "És com una alenada d'aire", ha afirmat Gotanegra. Qui també ha firmat unes bones vacances de Nadal són els apartaments turístics de la demarcació. En aquest cas, la majoria d'establiments han tingut reserves que anaven entre el 70 i el 90% al llarg de les vacances. Malgrat tot, durant la nit de Cap d'Any molts dels establiments van penjar el cartell de complert.

Les temperatures suaus d'aquest inici d'hivern han portat a molts turistes estrangers a desplaçar-se fins als càmpings gironins per aquestes vacances de Nadal. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que només han obert el 30% de les places de càmpings de la Costa Brava. Tot i així, aquells que ho han fet han aconseguit ocupacions del 85%.

El perfil del visitant era europeu (alemanys, belgues o francesos) que han aprofitat les vacances que hi havia entre el dia de Nadal i el Cap d'Any per venir a la Costa Brava i gaudir de les bones temperatures. Gotanegra ha assegurat que "no és habitual" tenir aquestes ocupacions en càmpings durant les vacances de Nadal, però el bon clima que hi ha permet als visitants "anar a la platja o gaudir del paisatge" de forma més relaxada que els mesos d'estiu per la menor afluència de gent.

Procés d'adaptació

Tot i així, el president de l'associació ha insistit que si aquest any el 30% dels càmpings del litoral ha pogut obrir durant els mesos d'hivern és gràcies a "una adaptació" dels establiments que fa anys que intenten tirar endavant. Aquesta adaptació consisteix en climatitzar els espais i fins i tot alguns han optat per fer una piscina climatitzada o zones d'SPA. L'aposta respon a l'objectiu dels empresaris per "estirar la temporada turística" més enllà dels mesos d'estiu.

Ara, Miquel Gotanegra celebra que la gent "descobreixi" el territori fora de la temporada alta. El portaveu dels empresaris assegura que hi ha molta oferta complementària vinculada a la natura i els paisatges que es pot gaudir tot l'any, com ara els camins de ronda.

La majoria dels establiments que han obert són càmpings petits i mitjans, però els de gran format han mantingut les portes tancades perquè no els sortia a compte. Tot i així, les bones dades en ocupació durant aquests dies han suposat "una alenada d'aire" pel sector, ja que ha suposat una setmana amb ocupacions molt elevades. Els dies més forts han estat entre el 27 de desembre i el 2 de gener.

Per la seva banda, els càmpings de muntanya també han aconseguit bones dades, "com és habitual per aquestes dates", ha assegurat Gotanegra. La manca de neu no ha aturat una xifra de reserves elevada durant les festes de Nadal.

Bones dades en els apartaments

Per la seva banda, l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines ha fet un balanç satisfactori de les vacances. Al llarg dels dies festius han registrat reserves que anaven entre el 70 i el 90%. La nit de Cap d'Any, però, diversos dels apartaments van penjar el cartell de complet. El bon temps que ha fet ha permès tenir molts visitants a les zones de costa, però també han registrat bones xifres els empresaris de l'interior, de la ciutat de Girona. A la zona del Pirineu s'han mantingut un alt nivell de reserves malgrat la manca de neu a les estacions d'esquí.