Les tasques de la llar, a les comarques gironines, encara recauen majoritàriament sobre les dones. Un 45,4% de les dones de la província afirmen encarregar-se de la major part de les feines domèstiques, mentre que només un 14,3% dels homes assumeix aquesta responsabilitat. En canvi, fins a un 13,8% dels homes admet que no participa en cap tasca domèstica, mentre que només un 5,9% de les dones fa la mateixa afirmació.

Aquestes dades s'extreuen de l'estadística Característiques essencials de la Població i Vivendes (2021) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que analitza diversos aspectes de la societat. Entre les preguntes de l’enquesta, n’hi ha una que fa referència al grau de participació en les tasques domèstiques dels majors de 16 anys a les diferents províncies de l’Estat. D'aquí en surt la dada que un 45,3% de les dones gironines s'encarreguen de la major part de tasques domèstiques, mentre que només un 14,3% dels homes realitza la mateixa afirmació. També hi ha un 38,8% de dones que afirmen encarregar-se «d’una part important» de les tasques (compartides amb altres persones), mentre que només un 34,2% dels homes fa aquesta assumpció.

En canvi, els percentatges canvien de forma oposada quan es parla de la baixa participació en les tasques domèstiques: un 37,7% dels homes gironins afirma assumir-ne «una petita part», mentre que només un 8,87% de les dones manifesta el mateix. I pel que fa als que no participen en cap tasca domèstica, són un 13,8% dels homes, davant només un 5,9% de les dones. En aquest àmbit, les dones gironines no són gaire diferents a les de la resta de l'Estat, ja que els percentatges són molt similars. Al conjunt d'Espanya, el 45,9% de les dones s'encarrega de les tasques domèstiques, davant del 14,9% dels homes. En canvi, el 15,7% dels homes no fa mai les tasques de casa, davant del 6% de les dones.

Més enllà de les feines de la llar, les tasques de cures també recauen, majoritàriament, sobre les dones gironines. On s’observa una major diferència és en la cura de persones majors de 70 anys; una tasca que assumeixen gairebé el 70% de les dones i poc més del 30% dels homes a la província. També hi ha una diferència considerable a l’hora de cuidar persones amb malalties cròniques, ja que se n’encarreguen un 61% de les dones i un 39% dels homes.

En canvi, en la cura de menors d’edat i de persones amb discapacitat, les diferències entre homes i dones no són tan notables, tot i que en ambdós casos les dones continuen assumint més responsabilitats. Així, un 54,37% de les dones assumeixen les cures de menors, mentre que en el cas dels homes el percentatge se situa en un 45,6%. I pel que fa a les persones discapacitades, n’assumeixen la responsabilitat un 53,1% de les dones i un 46,89% dels homes.

Pel que fa al temps dedicat a aquestes tasques de cures, també és superior entre les dones que entre els homes. Primer de tot, si s’observa el total -és a dir, la dedicació d’homes i dones conjuntament-, es pot comprovar que un 30% dels enquestats destina menys de 3 hores al dia a la cura de persones dependents, un 37% s’hi inverteix entre tres i sis i un 32,8% s’hi dedica durant més de sis hores diàries.

Les dones gironines també assumeixen, majoritàriament, les tasques de cures a persones dependents

Però si s’observen les dades per gènere, es pot comprovar com, entre els que s’hi dediquen durant més de sis hores al dia, hi ha un 70% de dones i només un 30% d’homes. Entre el col·lectiu que té cura de dependents entre tres i sis hores al dia, hi ha un 51,2% de dones i un 48,78% d’homes: per tant, les dones continuen essent majoritàries, però la diferència és molt petita. En canvi, entre els que destinen menys de tres hores al dia a les cures, hi ha més homes (un 55,7%) que no pas dones (44,31%).

La primera publicació de resultats d’aquesta enquesta de l’INE s’ha centrat en la mobilitat quotidiana de les persones, la seva dinàmica familiar i cura a les persones dependents, el suport social amb el qual compten les llars d’una sola persona, la família d’origen, el contacte amb les noves tecnologies i el coneixement i ús de llengües. La resta de variables -que faran referència a llars, habitatges i edificis- es publicaran el febrer de 2023.