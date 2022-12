Els clients que entre el dimarts a la tarda i dimecres al migdia van voler fer ús del caixer automàtic que una entitat bancària té al passeig Comte Guifré de Sant Joan, van trobar-se la porta tancada i diversos cartells on se n’explicava la raó. En dos que va penjar-hi la mateixa agència s’hi informava que «per motius de seguretat i a petició de la policia local» el caixer només estaria operatiu durant els horaris en què l’oficina està oberta al públic, els dimarts i dijous. A més hi afegia que el tancament es perllongaria fins a solucionar «el problema que afecta a tot el poble».

El problema al qual es referia el text era en realitat un sense sostre que des de la setmana anterior havia arribat al municipi, i aprofitava el recinte dels caixers automàtics que hi ha al municipi per passar-hi la nit a resguard del fred de l’exterior. El cartell que per fora del vidre de l’entitat hi va enganxar la Policia Local i l’Agent Cívic afegia que «per motius de salut i salubritat, no està permès pernoctar dintre del caixer». L’agent col·laboradora que dirigeix actualment l’oficina, Esther Montoya detalla que la Policia Local va demanar-los de tancar el caixer per evitar que el sense sostre hi dormís. A banda de la insalubritat de les miccions que efectuava dins del local, «la policia em va explicar que l’home patia tuberculosi i això podia provocar contagis entre els clients». Als matins l’espai estava ple de cartons, deixalles i porqueria, a banda d’una pudor gens agradable.

L’entitat va recuperar la normalitat dimecres al migdia, després que els serveis socials van endur-se l’home, a qui se li estava fent un seguiment on també van intervenir la xarxa de Salut, els Mossos d’Esquadra, la mateixa Policia Local i l’Ajuntament santjoaní. L’alcalde Ramon Roqué explica que «ha estat ingressat a un centre sanitari on li faran una revisió mèdica» i afegeix que «des del moment que va arribar al poble es van activar els protocols» tot i que no hi va haver unanimitat sobre quina actuació s’hi havia de fer, perquè l’individu presentava diferents patologies de salut. En tot cas assenyala que «hem intentat respectar al màxim els seus drets i voluntats».