Trànsit ha engegat una campanya de conscienciació per reduir la sinistralitat a les comarques gironines. El 2021 un total de 135 persones van morir en 127 accidents en zona interurbana a Catalunya, un 22,9% menys respecte al 2019, any de referència. Tanmateix, a Girona, amb 34 morts el 2021 i 27 el 2019, hi va haver un increment de gairebé el 26%. Des de l'1 de gener d'enguany, 35 persones han mort en 33 accidents de trànsit a la demarcació. Una dada que suposa un increment de gairebé el 30% respecte del 2019 i gairebé un 10% respecte de l'any passat, quan durant el mateix període n'hi va haver 32. De fet, els morts registrats fins ara a la demarcació ja superen el total que hi va haver en el conjunt de l’any tant el 2019 com 2021.

L'Alt Empordà és la comarca gironina que registra més mortalitat a les carreteres Per fer front a aquest repunt, Trànsit ha impulsat la campanya sota el lema El punt de sortida comença amb tu. A la carretera, sigues viu. Viu-la amb seguretat, apel·la a la responsabilitat dels usuaris a la carretera. Trànsit a més, ha fet adaptacions per a diferents col·lectius com ara ciclistes, vianants, motoristes i ocupants de turisme. 🔵 Posem en marxa una nova campanya de conscienciació centrada en el territori gironí



⬛ Des de l’1 de gener, 35 persones han mort a les carreteres gironines, un 30% més que el 2019



👍 A la carretera, sigues viu. Viu-la amb seguretat pic.twitter.com/0kr3QiV9QM — Trànsit (@transit) 2 de diciembre de 2022 La campanya, que se centra en missatges genèrics de seguretat viària, es difondrà en premsa escrita, exteriors i xarxes socials.