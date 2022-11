Roser Llevat i Viladot (Barcelona, 1944), presidenta local i provincial de la Creu Roja a Girona i vicepresidenta primera de la Creu Roja a Catalunya, ha mort avui divendres, 25 de novembre, a Barcelona.

Llevat, de 78 anys, ha ocupat la presidència local i provincial de la Creu Roja a Girona durant els últims 17 anys, des de desembre de 2005. També ha ocupat el càrrec de vicepresidenta primera de la Creu Roja Catalunya en els últims anys, i era membre del Comitè Nacional de la Creu Roja.

Pedagoga infantil de formació, professionalment va estar vinculada a diverses tasques de relacions públiques, moda i confecció. Roser Llevat era una persona treballadora, amant de la conciliació, el consens i l’acord, sempre compromesa amb les causes socials i humanitàries, com ho demostra la seva llarga vinculació a la Creu Roja. La caracteritzava el seu tracte afable i proper.

Durant la seva gestió s'han posat en marxa i consolidat projectes avui cabdals de l'organització humanitària, com ara la lluita contra la cronificació de la pobresa, l'atenció i l'acollida de persones refugiades i migrants a Girona o el treball amb la gent gran en els seus múltiples camps d'intervenció.

Gràcies a Roser Llevat també s'han impulsat recentment les obres cabdals de reforma de les instal·lacions de la seu local i provincial de Girona, al carrer Bonastruc de Porta, que han d'iniciar-se a principis de l'any vinent.

Inicis a Figueres

Llevat va començar la seva trajectòria com a voluntària al món local, a l'Assemblea de Figueres, tot just ahir va fer 28 anys, el 24 de novembre de 1994. Allà va promoure la creació de l'àmbit de Benestar Social dins l'Assemblea Local de la Creu Roja, fins llavors molt focalitzada en el camp de la intervenció en socors i emergències. Va incorporar-se al Comitè Local a Figueres, on va assumir-ne la presidència local des de l'any 1999 fins a l'any 2019.

També va ser nomenada vicepresidenta provincial primera de la Creu Roja a Girona l’any 1999 i, arran d'aquesta responsabilitat, va agafar el relleu a la presidència local i provincial l'any 2005 i va passar a ser el màxim càrrec directiu de l'organització humanitària a les comarques de Girona fins a l'actualitat.