El ple de l'Ajuntament de Banyoles ha aprovat inicialment aquest divendres la creació dels seus propis serveis socials municipals. Està previst que la nova àrea, amb els seus serveis adscrits, comenci a funcionar amb les competències plenes l'1 de gener de l'any que ve, incorporant gradualment fins a una trentena de professionals. La nova àrea comptarà amb un pressupost de 2,2 MEUR, 1,5 MEUR dels quals finançats per la Generalitat. La mesura arriba després que el municipi hagi superat els 20.000 habitants, tal i com fixa la Llei de Serveis Socials de Catalunya. Fins ara, era el Consell Comarcal del Pla de l'Estany qui prestava aquest servei.

El primer pas va ser començar a treballar l'octubre de 2020 amb un grup d'experts per actualitzar les polítiques socials, definir el models dels serveis d'atenció a les persones i avançar cap a un intervenció més integrada i transversal amb els sistemes de salut, seguretat, educació, habitatge, cultura o urbanisme. Entre altres accions, es va celebrar la jornada 'Banyoles 2030: les persones i el seu benestar'.

Paral·lelament, s'ha estat treballant amb la Generalitat, a través dels Departaments de Drets Socials i d'Igualtat i Feminismes, per definir el contracte programa per a l'establiment dels diferents serveis en el període 2022-2025.

L'alcalde del municipi, Miquel Noguer, ho ha qualificat de "dia històric per a la ciutat". "Ens trobem en un moment fundacional que ens permetrà definir uns serveis socials que en cap cas suposen un trencament, sinó una aposta per exercir unes competències pròpies, tenint en compte les diferents necessitats de Banyoles, respecte a la resta de la comarca", ha assegurat.

En aquest sentit, la regidora de Benestar Social, Ester Busquets, ha detallat que el nou contracte programa signat amb el Departament de Drets Socials per als anys 2022-2025 és de 1.720.15,42 euros, 1.027.749,13 euros dels quals seran per Banyoles i 692.404,20 per a la comarca, el que suposa 403.879 euros més que amb l'anterior contracte programa 2017-2021 amb el Consell Comarcal.

A més, a través de la conselleria d'Igualtat i Feminismes, s'aportaran 482.433,27 euros en diferents programes, dels quals 212.824,79 euros seran per Banyoles i 269.608,48 euros per a la comarca, 369.074,64 euros més que en l'anterior període 2017- 2021.

Pel que fa a la definició dels serveis socials, Busquets ha explicat que "s'estructuraran en tres àmbits d'atenció: infància en risc, nou envelliment i en noves metodologies d'intervenció".