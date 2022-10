Girona ja fa olor de Fires. Pot semblar estrany, sense haver fet el canvi d'armari i amb unes temperatures que encara conviden a anar a la platja, però el calendari no enganya. Arribant a finals d'octubre, tot indica que els dies grans de Girona són ben a prop i aquest matí el Toc de Rams ja ha avisat que les Festes de Sant Narcís estan a punt d'arribar. Centenars de persones de totes les edats s'han acostat a la plaça del Vi per veure en primera persona el primer acte de les Fires de Girona.

«Mira l'Esquivamosques, de front», li deia un pare al seu fill. I el nen, content, l'anava a saludar. L'entranyable capgròs ha estat qui ha encapçalat la comitiva per anar a buscar a la Mercè a les gegantes, la Reina Àngels i Anna Gironella. Al darrere, la noia amb el timbal, que no ha deixat de sonar en cap moment durant el recorregut. Un cop les gegantes s'han incorporat a la comitiva, han tornat a la plaça del Vi. Allà, els gegants, Carlemany i el rei Fèlix, i un bon grapat de persones esperaven el canvi dels rams de les gegantes.

En paral·lel, també han donat el tret de sortida els actes de la Festa Major dels 4 Rius, en el qual els veïns i veïnes dels diferents barris de Girona competeixen en diverses activitats. Al llarg de les Fires, es faran diverses proves on els quatre equips (distingits pels rius de la ciutat) sumaran punts, que aniran acumulant per decidir, al final, l'equip guanyador. Al llarg del matí, les persones que volien, han anat a buscar el seu mocador corresponent, groc, blau, verd o vermell, depenent del barri on resideix.

Un cop finalitzat el Toc de Rams s'ha fet un vermut amb música a la mateixa plaça del Vi, mentre nens i nenes ballaven a primera fila. Tot ja està gairebé a punt per a les Fires de Girona, i els gironins i gironines en tenen moltes ganes.