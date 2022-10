L'Ajuntament de Girona deixa de multar els usuaris de patinet elèctric que circulin sense casc. Des de novembre de 2020, quan va entrar en vigor l'ordenança municipal, tothom que conduís un vehicle de mobilitat personal (VMP) estava obligat a dur-ne. Una obligatorietat que ha canviat, després que la Direcció General de Trànsit (DGT) publiqués que no serà un requisit sinó una recomanació fins que s'especifiqui quin serà el casc homologat. "Mentre no hi havia aquesta normativa, a Girona imperava l'ordenança municipal que sí que obligava a portar casc per una qüestió de seguretat", explica la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. Circular sense casc era una de les males praxis més sancionades; sis de cada deu aquest 2022.

I aquesta és una tònica que ja s'anunciava el 2021, quan la gran majoria d'usuaris de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal sancionats a Girona ho van ser per circular sense casc de protecció. En concret, de gener a setembre, es van posar 420 multes per no dur casc. Aquesta xifra va representar el 72% de totes les multes interposades. I aquest any, tot i el canvi de normativa, les denúncies interposades fins al setembre per no dur casc suposen el 65% del total.

El que també han disminuït considerablement amb relació a l'any anterior són les sancions globals, que s'enfilen fins a les 229 significant una reducció de gairebé el 60% respecte al 2021. La regidora de Mobilitat a Girona ja va preveure l'any passat que la tendència d'incompliment de l'ordenança anava "a la baixa" i ara en fa una "lectura positiva". Ho atribueix al fet que el patinet elèctric està cada cop "més implementat". "La gent té més consciència de com s'ha de circular i potser això fa que hi hagi menys multes", afirma Sureda.

En aquesta línia, des del consistori es considera que s'ha fet "prou pedagogia" de la normativa d'aquests aparells i, per això, no hi ha cap campanya informativa prevista. Tot i això, la regidora de Mobilitat reconeix que "la normativa és molt extensa", però assegura que "aquells aspectes més bàsics sí que es coneixen" perquè "la gent la té interioritzada per tota la informació que reben, també, a través dels mitjans de comunicació".

A Girona, l'ordenança estableix que els patinets elèctrics o VMP només poden circular per carrils bici o zones 20 i fer-ho per la calçada si es tracta de carrers amb preferència per a vianants (les conegudes com a 'zones 30'). Els usuaris d'aquests vehicles no poden circular per la calçada en vies amb velocitats més elevades –com la carretera Barcelona-. En aquests casos, han de baixar del patinet, anar per la vorera i portar-lo a peu. La normativa també prohibeix circular parlant pel mòbil o portant auriculars i obliga a portar llums i elements reflectants si es condueix de nit. A més, en el cas dels vehicles VMP, només en pot fer ús una sola persona. Les multes per a aquells qui infringeixen l'ordenança municipal s'estenen en un ventall d'entre 30 i 200 euros.

Tot i que la Policia Local de Girona ha deixat de sancionar els usuaris de VMP per aquesta causa, circular sense casc de protecció continua sent la infracció que acumula més denúncies del total de sancions interposades aquest 2022 amb un total de 149 multes acumulades. El segon incompliment de l'ordenança més sancionat ha estat el de circular per la vorera o per espais no permesos (35), seguit de circular en un mateix vehicles més persones del màxim autoritzat (10). "Les voreres, a Girona i a totes les ciutats són pels vianants", recull Sureda, que està convençuda que aquest és un dels punts de l'ordenança més coneguts a la societat.

Pel que fa a les bicicletes, aquest 2022 acumulen un total de 91 multes amb el percentatge més elevat (24%) per estacionar el vehicle en zones no permeses. La segona causa més freqüent és fer ús d'auriculars o del dispositiu mòbil mentre se circula (8), no respectar els semàfors (8) o ser remolcats per vehicles motors (8).

Gairebé 800.000 traçats registrats

D'altra banda, Girona va instal·lar a finals de l'any passat comptadors de bicicletes i patinets elèctrics en dos punts de carril bici de la ciutat: a la carretera de Santa Eugènia davant la Farinera Teixidor i al Pont de la Barca. Segons les dades recollides per l'Ajuntament, el primer punt acumula fins ara 533.734 usuaris amb una freqüència d'uns 500 al dia. El panell del Pont de la Barca porta comptabilitzats 233.647 vehicles amb uns 200 traçats per dia.

Sureda explica que, de moment, no tenen previst fer cap modificació a la xarxa pedalable de la ciutat, però que les dades serviran per "avaluar la tendència" i tenir en compte aquests vehicles per "invertir en la infraestructura" en un futur, quan es tinguin "dades comparables". "Des del 2018, hi ha comptadors d'aforament de vehicles motors a la ciutat que revelen que ara n'hi ha menys que el 2019. Els comptadors de bicicletes permetran comparar si augmenta o disminueix el nombre d'usuaris de bicis i patinets", conclou la regidora.