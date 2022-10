«Vaig veure a un noi volar pels aires»: una família presenta la primera denúncia per l'explosió de l'experiment de Girona

El divendres 30 de setembre, Gina, una nena de 9 anys de Lloret de Mar, es va desplaçar a Girona amb la seva mare i una amiga, per a assistir a un espectacle de Dani Jiménez, físic i divulgador de llarg recorregut. Gina era 'fan' de les espectaculars demostracions científiques de Jiménez en el Canal Super 3. «Ara no vol veure-ho ni en pintura», relata la seva mare, Anna. És que l'espectacle de Jiménez es va torçar, per primera vegada en una carrera impol·luta. Un bidó amb nitrogen líquid i aigua calenta havia d'actuar com un canó i disparar cap al cel desenes de boles de colors. Al contrari, va rebentar i va llançar trossos de metall al seu voltant, cap al públic reunit a la Casa de Cultura.

