Un motorista de 18 anys ha mort aquest vespre en un accident de trànsit a Llagostera. La víctima, J.R.T, era veïna del mateix municipi.

El jove ha xocat contra un cotxe quan circulava per un vial -GIV-6612- que és paral·lel a la C-65 i que transcorre per la zona de Panedes

l sinistre viari ha succeït cap a un quart de vuit del vespre i ha consistit en un xoc entre un ciclomotor i un cotxe. La moto, segons fonts consultades, ha acabat impactat per darrere contra el cotxe en una recta.

Arran dels fets, s'han activat el SEM, la Policia Local de Llagostera, els Mossos de Trànsit, i els Bombers.

El motorista després d'envestir el cotxe, ha caigut a terra i ha quedat inconscient. Els efectius d'emergència li han practicat les maniobres de reanimació però no han fructificat.

El vial on ha succeït el sinistre mortal es considera via interurbana i, per tant, els Mossos de Trànsit són els encarregats d'investigar les circumstàncies de l'accident de trànsit.

Es dona el cas també que la setmana passada hi va haver un altre accident de trànsit mortal a Llagostera, on va perdre la vida també un motorista.