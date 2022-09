Una explosió a la Casa de Cultura de Girona, a la plaça de l'Hospital, aquest divendres a última hora de la tarda ha causat deu ferits, segons han confirmat els Bombers. Hi ha un ferit greu, adult, i set de lleus, dos adults i cinc infants. El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit i de moment no ha transcendit ni el nombre de persones afectades ni la gravetat de les lesions, tot i que algunes fonts parlen d'almenys cinc ferits. Els Bombers hi han enviat 6 dotacions, i també hi actuen unitats dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Les primeres informacions apunten que la deflagració hauria tingut lloc quan es feien uns experiments en el marc de la Nit de la Recerca.