La noia de 21 anys trobada morta en un pis de Campdevànol tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i, també, si hi podria haver hagut agressió sexual. A més, els forenses prendran mostres per enviar a analitzar a toxicologia per si pogués tenir alguna substància a l'organisme.

Quan els equips d'emergència van arribar al domicili, la víctima ja estava morta. Presentava múltiples contusions a tot el cos i hemorràgies a les seves parts íntimes, i la impossibilitat de determinar la causa de la mort és el que va donar pas a l'obertura del procediment. Juntament amb l'autòpsia, caldrà que els investigadors comptin amb totes les proves (toxicològiques, orina, etc.) abans de poder tenir resultats concloents. De moment, han descartat que es tracti d'una mort "sobtada", perquè no s'han localitzat ferides de bala o d'arma blanca, i els Mossos investiguen el cas com un crim masclista. Des del primer moment, els Mossos d’Esquadra investiguen l’homicidi amb la hipòtesi que seria un crim masclista. Dimarts a la nit, mateix van detenir al presumpte autor dels fets. Es tracta de la parella de la víctima, un home de 36 anys, veí de la població i que compta amb antecedents policials, relacionats sobretot amb tràfic de drogues.