Les morts en accidents de trànsit a les carreteres gironines han augmentat un 33% en el que portem d'any en comparació amb el mateix període del 2019, el darrer any comparable perquè no hi havia restriccions de mobilitat relacionades amb la pandèmia. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat en una compareixença a la Comissió d'Interior que és l'única demarcació amb una tendència a l'alça. Al global de Catalunya, el nombre de víctimes mortals s'ha reduït un 12%.

Trànsit i Mossos atribueixen la situació a diversos factors com el turisme (perquè ha incrementat la sinistralitat durant els mesos d'estiu), la presència d'animals a l'asfalt i la manca de carreteres desdoblades perquè la majoria són xocs frontals.