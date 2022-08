El sector de la sanitat de Comissions Obreres (CCOO) ha tornat a avisar que la situació de la sanitat concertada a les comarques gironines és «insostenible». Aquest és un problema que existeix des de fa temps, però, de moment, encara no ha tingut una conciliació amb la patronal. La manca de personal és la dificultat més gran amb el qual es troba ara mateix el sector, i això deriva en la població, que no és atesa de la forma més adequada. «El sistema sanitari ha de ser fort i volem que arribi a tothom, amb bona qualitat i que qualsevol pacient sigui atès dignament», ha explicat Núria Paradeda, referent del sector de sanitat de CCOO de comarques gironines. A més, també ha afirmat que tota la sanitat hauria de ser «pública» i per això demana la «desaparició» de la sanitat concertada.

La sanitat concertada té un «greu problema» de personal a causa de les males condicions laborals, com poden ser les càrregues de treball no reconegudes, el doblatge de torns, la no cobertura de les baixes uns salaris baixos o la precarietat contractual. Per això, constantment, és pateix la «fuga» de treballadors, que decideixen marxar cap a la sanitat pública en altres països amb millors condicions, o bé també deixen la professió per exercir altres feines fora de la sanitat. De fet, el conveni col·lectiu està «enrocat» i el sindicat lamenta que l'únic acord parcial al qual es va arribar, el passat mes de març, va ser un increment salarial del 0,9% pel 2021, i del 2% pel 2022.

A l'estiu, la manca de personal encara es nota més, sobretot, en zones costaneres, on augmenta la població a causa de l'arribada dels turistes. Per exemple, en el servei urgències s'arriba a acumular molta gent. De mitjana hi ha entre 10 i 15 persones pendents d'un llit. Per minimitzar la situació es forcen altes, provocant que aquestes persones hagin de tornar al servei d'urgències perquè la seva atenció no ha estat completada. A més, hi ha demora en els trasllats d'altres pacients a domicili i l'arribada d'ambulàncies pot tardar fins a dotze hores a partir de les 9 de la nit. I és que a partir d'aquesta hora només hi ha servei d'ambulància a Girona, Figueres i Blanes. «Els que estem a la concertada estem cansats física i psicològicament i és molt difícil continuar amb aquesta situació», lamentava Paradeda.