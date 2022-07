«Iniciem el camí». Així, amb el que defineixen com un «un desplegament pausat, il·lusionant i saborós», els germans Roca varen començar aquest dimecres a detallar els seus plans per a l’antic complex, abans conegut com La Fortalesa, del castell de Sant Julià de Ramis que acaben d’incorporar al conjunt de propostes gastronòmiques que han anat sumant a l’exitós El Celler de Can Roca. «Primer obrirem l’hotel i després el restaurant de l’hotel, que acollirà la proposta gastronòmica que va néixer durant la pandèmia a l’Espai Mas Marroch, amb els plats més representatius dels 35 anys d’història d’El Celler de Can Roca», van detallar els germans Roca. A banda del restaurant i de l’hotel, el projecte a Sant Julià també inclous una «Destil·leria Esperit Roca», un espai expositiu sobre «Cuina, consciència i recerca», la «Roca Acadèmia» o el «Roca Recicla» a més d’un espai per a esdeveniments. Tot plegat amb diferents moments de posada en marxa dels pròxims dos anys.

Per exemple, de cara a la tardor d’aquest any 2022 està prevista la presentació de l’espai de la «Destil·leria Esperit Roca» que, des de l’entorn del projecte, es defineix com «una interpretació lliure de l’alquímia per destil·lar l’essència d’un indret salvatge». Aquesta destil·leria és, a banda d de l’hotel, el restaurant i la sala per a esdeveniments, és l’únic espai del projecte dels germans Roca a Sant Julià que està previst presentar aquest 2022. La resta, segons es va detallar aquest dimecres, ja arribarà «a partir de l’any 2024». Començant pel «CCR», un espai expositiu sobre «Cuina, consciència i recerca» que encapçala els projectes audiovisuals de gastronomia amb què els germans Roca volen donar una visió més lúdica i cultural de la seva aposta per la muntanya dels Sants Metges de Sant Julià. «Un espai a on fer créixer els nostres equips, activar el talent intern i construir un escenari gastronòmic, cultural i mediambiental», resumeixen.També a partir del 2024, el Castell de Sant Julià de Ramis acollirà el «Roca Recicla que defineixen com «un espai per donar una segona vida al material utilitzat en els processos de cuina i servei, així com als residus generats». Finalment, els germans Roca porten també a Sant Julià la seva acadèmia «seguint el camí docent iniciat a La Masia d’El Celler de Can Roca, on s’han dut a terme formacions vinculades a diferents institucions educatives des del 2013».

Projectes de futur

Més enllà de l'hotel, el restaurant de l'hotel i de l'espai per a esdeveniments, La Fortalesa acollirà diversos projectes en els propers mesos i anys.

Amb la compra de l’antiga Fortalesa, tancada des de la Covid i a on el cuiner barceloní Jordi Cruz hi havia tingut el restaurant Atempo, els germans Roca completen un conjunt de negocis a Girona on ja hi havia, a banda d’El Celler, el Mas Marroch de Vilablareix, els dos locals de Rocambolesc del carrer Santa Clara, el Casa Cacao (amb hotel, bar i fàbrica de xocolata) a la plaça Catalunya i el restaurant Normal a la plaça de l’Oli.