És un perill, perjudica i és il·legal. Aquest és el lema de la campanya que recentment s’ha posat en marxa per tal de de conscienciar la ciutadania dels greus riscos i conseqüències que té qualsevol tipus de manipulació a la instal·lació elèctrica. Es tracta d’una iniciativa promoguda per Endesa, l’empresa distribuïdora regulada responsable de la gestió de la xarxa de distribució elèctrica de Catalunya, amb el doble objectiu de dissuadir d’una pràctica que suposa un greu perill i perjudica tota la comunitat i, alhora, animar a denunciar-ho a través dels canals existents. La campanya l’esta duent a terme la pròpia empresa, compartint la problemàtica amb ajuntaments i gremis d’instal·ladors, amb la participació del Cos de Mossos d’Esquadra que des del centenar d’Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) que tenen repartides arreu del territori s’adrecen a les comunitats de veïns, associacions de propietaris, gremis i col·legis professionals i d’altres entitats de la zona amb qui treballen habitualment. L’objectiu, però, és que, a través d’ells, s’arribi a tota la població. I és que la manipulació de qualsevol instal·lació elèctrica és una pràctica que s’ha vist que s’ha anat incrementant i que té greus riscos per a les persones, a més d’afectar la qualitat del servei elèctric de la zona. Només l’any 2021, Endesa va detectar, gairebé, 23.000 connexions irregulars a Catalunya, un 68% més respecte a fa 3 anys.

L’essència de la campanya es condensa en una infografia que té la voluntat de representar, d’una manera gràfica, directa i senzilla, la problemàtica de les manipulacions a les instal·lacions elèctriques en la seva totalitat: des dels greus riscos i perills que comporta, fins a com notificar una sospita de situació de connexió irregular passant pels perjudicis que suposa per a la comunitat i l’entorn, xifres sobre connexions detectades i avantatges de tenir una instal·lació regularitzada.

A més de l’enviament de material gràfic i de les xerrades informatives que s’estan realitzant també s’estan facilitant enganxines dissuasòries per col·locar en les centralitzacions de comptadors on s’ha detectat alguna connexió irregular. Es tracta d’un distintiu que posa de relleu la perillositat d’aquest tipus de pràctiques amb l’ànim de dissuadir-les, i també facilita el correu i telèfon per notificar-ho en cas que es detecti. Els mateixos tècnics d’Endesa les estan col·locant en el moment de desconnectar una connexió irregular que és un potencial perill per a la finca.

Finalment, s’iniciarà una sèrie divulgativa, adreçada a tota la ciutadania, a través de xarxes socials on s’aniran penjant continguts, clips i píndoles informatives al respecte. Així mateix, s’ha ampliat la informació disponible al respecte al web d’e-Distribución, la divisió de distribució d’Endesa, específicament habilitat sobre frau elèctric.

Conseqüències de manipular les instal·lacions elèctriques

La campanya vol tenir un to didàctic i alhora d’alerta. És per això que s’han desenvolupat elements gràfics que ajuden a, d’una manera visual, comprendre aquesta problemàtica en la seva globalitat fent especial incís en el que més preocupa, les seves conseqüències.

I és que, en primer lloc, qualsevol manipulació irregular (que vol dir, maniobra no homologada ni realitzada per una persona autoritzada sobre la nostra instal·lació) és un perill, tant per la persona que l’està duent a terme com pel seu entorn. Pot provocar des d’una descàrrega a una electrocució com també un incendi o explosió amb conseqüències que poden arribar fins a la mort.

D’altra banda, i més enllà d’aquest risc, una connexió irregular al nostre voltant ens perjudica greument. Es tracta de consums elèctrics no contractats i que, per tant, sobrecarreguen la xarxa i provoquen que les línies es desconnectin, fet que els veïns perceben com a talls de llum. Una situació de sobrecàrrega constant, a més, genera baixades de tensió i sovint, i si es realitza de manera reiterada, deriva en avaries. A més, el frau encareix la factura de les persones que sí tenen el subministrament contractat i finalment, malmet les instal·lacions de tots, com és el cas dels serveis comunitaris d’una finca.

Finalment, la defraudació del fluid elèctric és un delicte, tipificat a l’article 255 del codi penal i implica una sanció a més d’altres conseqüències penals.

És per totes aquestes qüestions que la campanya vol fer una especial incidència a la crida ciutadana per tal que puguin avisar de situacions on sospitin que pot haver-hi una connexió irregular. Actualment existeixen tres canals per fer-ho, tots ells gratuïts i on es fa l’avís de manera anònima: al telèfon 800 760 220, al correu electrònic anomalias@enel.com o a través del formulari habilitat al web d’e-Distribución.

El frau en xifres

Durant el 2021 Endesa va detectar a Catalunya gairebé 23.000 casos de connexions irregulars, amb un consum de 434 milions de kilowatts hora l’any, l’equivalent al consum anual de més de 124.440 llars.

El volum de connexions irregulars ha anat en augment en els darrers anys i el nombre d’expedients per frau elèctric del 2021 suposa un increment del 58% respecte fa 6 anys i el volum d’energia defraudada, un 74%. I és que, al 2015, la xifra d’expedients oberts no arribava a 14.500. El motiu d’aquest increment es deu, en part, a l’èxit en la utilització de noves tecnologies i d’eines d’anàlisi massiu de dades, així com a la multiplicació, en els últims anys, dels mitjans per combatre el frau.

Com es detecta el frau elèctric?

La introducció de la intel·ligència artificial (IA) ha marcat un abans i un després en la detecció de connexions irregulars gràcies a l’aplicació de tècniques de machine learning (aprenentatge automàtic) i deep learning (aprenentatge profund).

La digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors i la implantació dels comptadors intel·ligents fa que cada vegada s'obtingui més informació del funcionament dels equips de mesura i de la xarxa de mitjana i baixa tensió. D’aquesta manera, i mitjançant l'anàlisi de les dades, es poden arribar a detectar desviacions i comportaments anòmals que ajuden a orientar les inspeccions de manera més eficient, així com a augmentar el percentatge de frau detectat.

La detecció i lluita contra el frau elèctric és una tasca en equip on estan implicats i treballen de manera conjunta tant la Companyia com els cossos de Seguretat (entre ells, els Mossos d’Esquadra) i les administracions locals. L’estudi de la xarxa permet localitzar situacions de frau, però també les inspeccions dels Mossos i les gestions dels consistoris permeten tenir coneixement d’aquest tipus de situacions. Les intervencions per combatre-les s’organitzen sempre de manera coordinada.