La Policia Local de Castell i Platja d'Aro (Baix Empordà) va denunciar divendres una empresa per realitzar tasques de neteja forestal sense tenir en compte les restriccions del nivell 3 del Pla Infocat. Els fets van passar al voltant de les 12.30 hores, quan una patrulla de la Unitat de Medi Natural va localitzar quatre operaris que treballaven en unes parcel·les de l'entrada a la urbanització Cim d'Aro. Es dona la circumstància que aquests terrenys tenen una gran extensió i es troben a escassos 25 metres del camí de Fanals de Dalt-Mas Ros que dona entrada a la zona boscosa del massís de les Gavarres. La patrulla va fer cessar l'activitat d'immediat, va identificar els operaris i el responsable de l'empresa i va aixecar acta de denúncia.

Per a realitzar les tasques de neteja, els operaris de l'empresa contractada per un particular, utilitzaven tres desbrossadores amb fil de niló i una altra amb una fulla metàl·lica, que feia encara més perillosa l'actuació per la facilitat amb la qual es poden generar espurnes susceptibles de provocar un incendi.