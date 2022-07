El radar de la C-31 a Castell d'Aro ha caçat gairebé 44.300 conductors que corrien massa al llarg del 2021. És el flagell dels conductors perquè s'ha convertit, de llarg, en el que més infractors enxampa a les comarques gironines. Segons dades facilitades pel conseller d'Interior en una pregunta parlamentària del PSC, els cinemòmetres fixos de la xarxa viària gironina han detectat 108.410 infractors que premien massa l'accelerador. Sumant-hi les 10.939 sancions dels radars de tram, la xifra de multes fermes de l'any passat és de 119.349. Les dades acumulades dels darrers cinc anys evidencien que l'excés de velocitat continua sent un problema, enxampant de mitjana 350 infractors al dia i arribant a 652.792 multes des del 2017.

El radar de la C-31 a Castell d'Aro ha enxampat cada dia una mitjana de 120 conductors que superaven els 80 km/h de velocitat màxima permesa en aquest punt de la carretera durant el 2021. És, i a molta distància del següent, el que més infractors ha caçat. A més, segons recullen les dades de la conselleria d'Interior, s'ha disparat el nombre de vegades que aquest cinemòmetre s'ha activat pel pas d'algun vehicle anant massa ràpid.

Les xifres responen a la pregunta parlamentària recullen el nombre de sancions fermes dels darrers cinc anys. Les 44.293 multes imposades a conductors l'any passat representen un increment del 61,9% en relació a les del 2020 (27.349). Tot i que l'increment podria semblar lògic perquè l'any anterior havia estat marcat per les restriccions de mobilitat per la pandèmia, en realitat el que reflecteixen les dades és que també són pràcticament el doble que les multes del 2019 (22.434).

Les xifres detecten que, lluny de millorar el respecte al límit de velocitat, en aquest radar han anat augmentant any rere any des del 2018, quan es va recollir el nombre més baix d'infraccions des del 2017 (13.052). En els darrers cinc anys, el cinemòmetre de Castell d'Aro ha atrapat 132.374 conductors infringint la normativa. Representen una mitjana diària de 72.

L'excés de velocitat és una de les imprudències més freqüents però fa un any els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines ja alertaven que, amb l'aixecament de les restriccions per la pandèmia, havien detectat un augment tant del nombre d'infractors com de la velocitat a la que anaven. Una realitat que captaven els agents de trànsit als radars mòbils i que també s'ha traslladat als radars fixos.

Segons les dades, a les comarques gironines hi ha (amb data 23 de maig d'aquest any) 24 radars fixos. Al llarg del 2021, han enxampat 108.410 infraccions, un 21,9% més que el 2020 quan en van ser 88.897. Tot i això, són menys que les multes interposades abans de la pandèmia quan els cinemòmetres fixos de la xarxa viària gironina captaven cada any més de 130.000 excessos de velocitat. Des del 2017, els radars han caçat 594.430 infraccions.

A banda del radar de Castell d'Aro, el que més conductors anant massa ràpid ha captat és el cinemòmetre situat a la C-31 a Calonge. El 2021 n'han estat 15.753, un 74% més que l'any anterior quan en van ser 9.051 però menys que en els anys prepandèmia. De fet, la retrospectiva dels darrers cinc anys situa el 2019 com l'any rècord d'infractors detectats en aquest punt, arribant a les 20.126 multes. Des del 2017, ha enxampat 80.414 conductors superant el límit de velocitat.

Ja a molta distància, hi ha el radar de l'A-26 a Sant Jaume de Llierca que ha caçat 8.389 conductors el 2021, el de la C-65 a Llagostera amb 6.938 i de l'A-26 a Argelaguer amb 6.500.

Radars de tram

A banda dels radars fixos, a les comarques gironines també hi ha nou radars de tram amb data 23 de maig, tot i que aquest mes de juny han entrat en servei els que avaluen la mitjana de velocitat entre un punt i altre al cinturó de ronda de Figueres. El conjunt de cinemòmetres de tram han captat, el 2021, 10.939 conductors anant a més velocitat de la permesa i en els darrers cinc anys han servit per interposar 58.362 multes.

En el cas dels radars de tram, el que més infractors ha detectat el 2021 són els cinemòmetres situats a l'N-II a la variant de Girona, en cada sentit de la marxa i que controlen la velocitat al llarg d'uns 3 quilòmetres. Sumant les infraccions detectades, aquests cinemòmetres n'ha detectat 5.799 el 2021, mentre que els de l'N-II entre Agullana i Capmany n'ha enxampat 2.806 i els que controlen la velocitat també a l'N-II però entre Quart i Fornells de la Selva n'han registrat 1.933.

Les xifres globals de les multes fermes interposades als radars de tram no detecten, però, un augment d'infraccions després de les restriccions de mobilitat per la pandèmia i el total se situa, si fa no fa, en les mateixes xifres que el 2020, quan van interposar 10.252 sancions.