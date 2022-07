L’afluència de visitants a les gorgues gironines, sobretot els caps de setmana, s’ha avançat aquest any. En algunes poblacions com Les Planes o Sant Feliu, i a la zona de Sadernes, les mesures restrictives per protegir l’entorn, garantir la seguretat i la qualitat de la visita s’apliquen des de fa anys. Això està garantint una afluència controlada. En altres, com Albanyà, se’n van avaluant i implementant-ne de noves. I a punts com Camprodon es preparen per fer-ho i per controlar els nous visitants. Pont de Llierca, Sadernes i Sant Aniol; el riu Muga des de Sant Llorenç a Albanyà; els gorgs de Les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols i les gorgues de Baget, a Camprodon són els indrets gironins més visitats.

Al tram del riu Muga hi ha les gorgues d’Albanyà. Aquí hi ha la La Reserva Natural Parcial La Muga-Albanyà, des de Sant Llorenç de la Muga a Albanyà, amb capacitat per a 400 persones. Des de fa anys, aquest espai rep molta pressió de visitants als quals se sumen els que s’allotgen en el càmping proper a les gorgues o establiments turístics.

«Hi ha més gent. No sé si és la calor o tot plegat, però hi ha més gent que l’any passat i la perspectiva que estiguem tot l’estiu bastant ple» explica l’alcalde d’Albanyà, Joan Fàbregas.

Fàbregas constata que «per un costat va bé perquè tot el turisme rural, càmpings i habitatges d’ús turístics estan plens, però hi ha molta massificació i s’han de controlar tots els gorgs del riu», indica. Aquest any, a més, hi ha menys aigua que altres temporades.

La gestió la porten a terme juntament amb el Consorci de l’Alt Garrotxa. Hi ha habilitades places d’estacionament per a una seixantena de cotxes al llarg del camí que porta fins a un estacionament on hi ha una barrera que impedeix el pas a vehicles rodats. El problema és que, quan estan plens, els cotxes estacionen allà on poden de la carretera o al poble, explica la tècnica del Consorci, Sara Sánchez.

A peu de l’accés hi ha dos informadors «per poder garantir el compliment i fer tasques d’educació ambiental i sensibilització», explica Sánchez, perquè entenguin que «no només consumeixen aigua, sinó natura i s’ha de fer de manera respectuosa». «És un espai protegit, una reserva natural parcial, amb molts valors vinculats a l’hàbitat i és molt important preservar-ho», afegeix. Hi ha guardes per vetllar pel compliment de la normativa.

Sánchez explica que l’afluència arran de la pandèmia s’ha multiplicat i que, per tant, el dispositiu de control acompanyat de la sensibilització s’anirà perfilant i evolucionant ajustant-se a les necessitats.

On fa anys que es treballa és a la zona de Sadernes (Pont de Llierca, Sadernes i Sant Antiol). Aquí, la capacitat dels gorgs és de 300 persones i des de fa gairebé vint anys hi ha una regulació. S’ha de planificar la visita i fer reserva, perquè si no, no s’hi pot accedir. Això fa que la pressió de persones se situï abans d’arribar als gorgs, al municipi, on si està ple ja s’avisa. «Era un sector molt molt massificat i aquesta mesura era imprescindible, per poder cobrir tots els serveis que requereixen», constata la tècnica.

Una situació similar es dona a Les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols, on són els ajuntaments qui ho gestionen. L’alcalde de Les Planes, Eduard Llorà, explica que tenen una limitació actualment de 300 persones en sumar les gorgues de les dues poblacions, i que s’avalua en funció «de la càrrega que l’ecosistema permet». Per accedir-hi s’ha de fer reserva. Els visitants poden provar d’arribar-hi, però si no hi ha places hauran de marxar. Només els autòctons no han de fer reserva. «Notem més demanda en el sentit que veiem que la gent reserva amb temps,ve amb molta antelació i es planifica la visita», diu Llorà. Això queda lluny de les grans aglomeracions de fa uns anys, assegura, de manera que ha canviat el visitant i millorat la visita.

On les mesures encara són més incipients és a Baget, a Camprodon on encara es perfila com s’articularà. S’està començant a treballar per habilitar zones d’estacionament i ordenar-ho.