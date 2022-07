Prop de cinc anys després del doble crim de Susqueda ha aparegut un nou testimoni del cas que el 26 d'agost del 2017 va veure dos homes discutint a l'interior d'un cotxe i un caiac mig desinflat en forma de V enmig de l'embassament. Així ho publica aquest dissabte 'El Punt Avui', que explica que es tracta d'un ciclista d'Osona que aquell dia va passar per la presa a les 9.51h en sentit Sant Martí Sacalm, i a les 11.45h de tornada, i que hauria decidit donar a conèixer el seu testimoni després de la publicació del llibre 'El pantà maleït' i d'escoltar una entrevista a la seva autora

. El nou testimoni va sospitar aleshores que els dos homes que havia vist discutint podien tenir relació amb el cas i ho va explicar als Mossos d'Esquadra.

Les dues víctimes del crim -dos joves de 21 i 23 anys- van desaparèixer al pantà, on havien anat d'excursió el 24 d'agost del 2017. Els cadàvers de la parella -en Marc i la Paula- es van trobar al cap d'un mes de la desaparició amb signes d'haver estat assassinats per causes que es desconeixen.

L'únic imputat fins ara, Jordi Magentí, va ingressar a presó provisional però va ser posat en llibertat al cap d'uns mesos per falta de proves. Anteriorment, també havia estat a la presó per l'assassinat de la seva exparella.