La Diputació de Girona ha asfaltat una carretera de Vilavenut, al Pla de l'Estany, amb una barreja feta amb ampolles de plàstic reciclades. Es tracta d'una prova pilot que fa per primera vegada la Diputació en dos trams d'uns 300 metres de la carretera GIV-5132. El diputat responsable de la xarxa viària de la Diputació de Girona, Jordi Xargay, ha detallat que per cada tona d'asfalt que s'utilitza s'hi aporten 3 kg de plàstic reciclat. Això fa que en aquesta prova pilot es recicli un miler de kg de plàstic, a part de reduir les emissions de CO2. Ara, la Diputació de Girona analitzarà el comportament d'aquest asfalt i estudiarà si es reasfalten altres carreteres amb aquest mateix mètode.

La carretera de Vilavenut, dins del terme municipal de Fontcoberta (Pla de l'Estany), tindrà a partir de demà un asfaltatge nou. Es tracta de dos trams de la GIV-5132 que depèn de la Diputació de Girona i tenia alguns punts que estava un punt degradada. Davant de la necessitat de reasfaltatge, la Diputació de Girona ha decidit escollir aquesta carretera per portar a terme una prova pilot en què una part del material que es fa servir per fabricar aquest asfalt són ampolles de plàstic reciclades.

Per cada tona d'asfalt, es fan servir tres quilos de plàstic. Això vol dir que en els 300 metres de carretera que s'està asfaltant a Vilavenut es faran servir un miler de quilos de plàstic. El diputat responsable de la xarxa viària de la Diputació de Girona, Jordi Xargay, ha recordat que el plàstic "és l'element més complicat de reciclar". Ara, amb aquest nou mètode es transforma de residu en matèria primera.

El conseller delegat d'AMSA, Lluís Agustí, ha explicat que per fer aquesta barreja, ells compren el plàstic completament net de residus orgànics i metalls o qualsevol altre impropi. Quan el tenen, fan un tractament perquè es fongui correctament a l'hora de fer el betum i s'incorpori amb els àrids correctament per fer-ne asfalt.

La mateixa qualitat amb menys emissions de CO2

Agustí ha remarcat que la qualitat és "idèntica" a la barreja convencional, perquè fins ara es feia servir petroli. "Tots sabem que el petroli i el plàstic tenen el mateix origen", ha destacat el conseller delegat de l'empresa subcontractada per la Diputació de Girona.

Per altra banda, Jordi Xargay ha recordat que l'ús d'aquest plàstic reciclat implica menys emissions de CO2. Concretament per cada tona d'asfalt s'emeten quatre quilos menys de CO2 a l'atmosfera. El diputat ha recordat que en els 300 metres de Vilavenut s'ha estalviat "una tona i mitja" d'emissions contaminants.

Per altra banda, el preu d'aquest sistema no és més elevat que el de l'asfalt convencional. Segons Agustí, l'augment del preu del petroli fa que no hi hagi tanta diferència amb el cost d'utilitzar plàstic reciclat tot i el tractament que ha de seguir per netejar-lo d'impropis.

Pendents de futures aplicacions

La prova pilot de Vilavenut ajudarà a veure el funcionament d'aquest nou tipus d'asfalt amb el pas dels anys. El conseller delegat d'AMSA ha apuntat que a la GIV-5132, on s'ha fet la prova pilot, hi ha molt de trànsit de tractors i això permetrà veure si aquest mètode és resistent o no. Malgrat tot, Agustí confia en què no hi hagi cap diferència respecte a l'asfalt convencional.

El diputat responsable de la xarxa viària, Jordi Xargay, ha destacat que la Diputació de Girona està "compromesa amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, per això han apostat per aquest nou mètode d'asfalt. Ara, començaran a estudiar com implementar-lo en futures licitacions d'obres que faci la Diputació de Girona.

En paral·lel, Lluís Agustí ha explicat que l'empresa segueix investigant per buscar noves fórmules en què es faci servir més plàstic per reciclar encara més quantitat de deixalles que fins ara es portaven a l'incineradora o a l'abocador.