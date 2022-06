Les policies locals de la Costa Brava estan en alerta perquè l'inici de l'estiu, i sobretot la recuperació del turisme, pot atraure grups de lladres procedents de l'àrea de Barcelona. Es desplacen amb cotxe, es mouen amb rapidesa d'un lloc a un altre i no solen estar-se massa estona dins un mateix municipi. Però quan hi són, aprofiten per cometre furts, estrebades i robatoris. "Quan Barcelona té la grip, nosaltres sempre ens constipem", afirma l'inspector David Puertas, que presideix l'associació que agrupa els caps de les policies locals gironines. Puertas també admet que costa treure de circulació els delinqüents que fan d'aquest el seu modus vivendi, i per això demana més "agilitat" a la justícia per enviar els multireincidents a presó.

Després de l'impàs provocat per la pandèmia, aquest 2022 la delinqüència torna a anar a l'alça. "Ja hem notat un petit repunt que ens porta a estar alerta", explica David Puertas. I en paral·lel a les denúncies, l'inspector també exemplifica aquest increment amb les alertes que reben les policies locals a través de les càmeres de videovigilància.

Cada vegada que un cotxe que ja tenen fitxat passa per davant d'un d'aquests dispositius, els aparells en llegeixen la matricula i envien un avís a comissaria. D'aquesta manera, les policies saben que el vehicle s'està movent dins el seu municipi. "Ara, com que els delinqüents tenen més oportunitats perquè ja no hi ha restriccions, tornem a veure com han pujat les alertes de les càmeres de videovigilància", concreta Puertas.

De fet, l'últim balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri de l'Interior ja evidencia com l'aixecament de restriccions per la covid també s'ha traduït en més delinqüència. L'estadística recull dades del primer trimestre d'any. Entre gener i març, arreu de les comarques gironines els delictes han crescut un 26% (passant dels 8.088 als 10.239).

I si es posa el focus damunt la Costa Brava, els quatre municipis que hi apareixen -s'estudien els de més de 30.000 habitants- segueixen la mateixa tònica. Els delictes pugen tant a Lloret de Mar i Blanes (Selva) com a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Però si hi ha una tipologia que destaca per damunt de la resta, aquesta són els furts. En el cas de Lloret, per exemple, han arribat a doblar-se (dels 36 de l'any passat ara s'està en 74). O a Blanes, sense anar més lluny, dels 79 furts registrats el primer trimestre del 2021, ara la xifra s'ha enfilat fins als 129.

David Puertas, a més de presidir l'associació de caps de policies locals gironines, al seu torn també comanda la de Palafrugell. L'inspector explica que, precisament, els furts són una de les tipologies que més els preocupa. Sobretot, aquells que es cometen "a nivell més organitzat" (com els lladres que actuen fent abraçades a les víctimes o els que s'han especialitzat a robar cadenes i polseres).

En els darrers mesos, Puertas també explica que les policies locals han detectat més grups de menors que es dediquen a cometre furts i petits robatoris. "Són joves que passen moltes hores al carrer", concreta l'inspector.

De l'àrea de Barcelona

Ara, però, amb l'arribada de l'estiu i la represa del turisme, les policies locals de la Costa Brava també estan en alerta per una altra amenaça: els grups que lladres que arriben al litoral procedents de l'àrea metropolitana. "Quan Barcelona té la grip, nosaltres sempre ens constipem", diu David Puertas, fent un símil amb la situació que viu la capital (que ja es prepara per passar un estiu complicat).

David Puertas explica que aquests grups de delinqüents es mouen amb rapidesa d'un lloc a l'altre. "En un mateix dia poden passar per diferents municipis i no estar-se a cada lloc més de mitja hora", concreta l'inspector. Però amb tan sols aquest temps, precisa Puertas, "ja en fan prou per localitzar les víctimes, robar-los allò que vulguin i marxar". Bé sigui aprofitant que estan distretes, bé sigui actuant per la força (per exemple, estrebant-los la bossa de mà).

Per això, les diferents policies locals de la Costa Brava estaran amatents. D'entrada, faran controls a les carreteres per dissuadir els lladres (també en coordinació amb els Mossos d'Esquadra) i planificaran patrullatges dirigits cap a aquells llocs on hi sol haver més afluència de turistes, com ara eixos comercials o passejos marítims.

A l'hora de contenir els delinqüents i lluitar contra la sensació d'inseguretat, hi ajudaran també els reforços d'estiu. En el cas de Palafrugell, per exemple, aquest estiu als 53 agents de la Policia Local que hi ha en plantilla s'hi sumaran nou interins.

Més "agilitat"

L'inspector David Puertas admet que costa treure de circulació els delinqüents que fan del furt i els robatoris el seu modus vivendi. En especial, els multireincidents. "Un cop arriben a un municipi, per molta presència que facis, és complicat de contenir; perquè els delinqüents aprofiten qualsevol oportunitat i la policia no pot ser a tot arreu", explica. Però també afegeix que, al final, la pressió policial i els sistemes de seguretat passiva -com les càmeres de videovigilància- acaben donant els seus fruits.

"Habitualment, amb els patrullatges i els agents de paisà els acabem localitzant i detenint", explica el president de l'associació de caps de policies locals gironines. I aquí, l'inspector demana més "agilitat i diligència" per enviar els multireincidents a presó.

"No sé si la llei s'ha de canviar, perquè això no em pertoca a mi, però sí que s'hauria d'adaptar molt més a les diferents situacions amb què ens trobem" concreta David Puertas. L'inspector admet que la llei espanyola és "molt garantista", i que "ha de ser així", però també subratlla que hi ha casos -i el del multireincidents n'és un- en què al ciutadà "li costa d'entendre" que una persona a qui es deté successivament "no entri abans a presó". "Nosaltres sí que demanaríem que hi hagi més diligència per acabar amb aquestes situacions, que generen molta angoixa i alarma social", conclou David Puertas.