Healthy Seas és una organització que es va fundar l’any 2013 per fer front al fenomen de la pesca fantasma que és responsable de la mort innecessària d’animals marins. Mitjançant neteges amb bussejadors voluntaris recullen xarxes de residus arreu del món. Han recuperat més de 773 tonelades de xarxes i altres residus marins des de la seva creació. Netegen els mars per salvar la vida marítima i Hyundai ha renovat el seu compromís amb aquesta associació per treballar junts en un futur millor pels nostres oceans.

Durant tot l’any realitzen diferents accions de neteja a tot el món (Corea, Los Angeles, Croàcia, Grècia…), i el passat dia 9 de juny van realitzar una acció de neteja de xarxes fantasmes a la costa de Tossa de Mar per tal de conscienciar la ciutadania sobre els danys ambientals causats per les arts de pesca fantasma i promoure la importància ecològica i econòmica dels mars saludables. L’acció la van dur a terme voluntaris de l’empresa Krakendive a la platja Menuda de Tossa de Mar. Segons declaracions de Juanjo Martínez Saavedra, Director General de Comunicació de Hyundai Espanya, “estem encantats de col·laborar amb aquesta organització per tal de preservar els nostres oceans i, a més, amb les xarxes de pesca que recullen es regeneren en fil de niló, anomenat ECONYL®, amb el qual estem fabricant les catifes del nou model del Ioniq5”. Eduard Arespa, cap de vendes de Fornells Motor, concessionari oficial Hyundai a la província de Girona, va explicar que la marca Hyundai cada cop aposta més per la sostenibilitat i per això és l’única marca amb 5 tecnologies elèctriques. “Ja no es tracta del futur, hem de protegir el present mitjançant accions com aquesta”, va comentar. Conscienciació a l’escola A més, l’endemà, es van realitzar una sèrie de tallers a l’escola Ignasi Melé Farré de Tossa de Mar amb presentacions que expliquen els temes de les deixalles marines, la pesca fantasma, les xarxes fantasma, l'economia circular i el vincle amb el canvi climàtic. Jocs divertits i activitats d'art i manualitats que fan que l'aprenentatge sigui agradable i memorable.