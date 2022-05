La Guàrdia Civil farà el 14 de juny l'última subhasta d'armes a Girona després que l'Estat canviés la normativa que impedeix fer subhastes. A partir d'ara si el propietari d'aquests objectes no les cedeix a una altra persona amb permís, quedaran en el dipòsit de la benemèrita durant un any i després seran destruïdes. Per contra aquelles armes que es pugui acreditar que tenen un valor històric sí que se subhastaran però serà un procés obert només per a administracions. En aquesta última subhasta gironina hi haurà 569 escopetes, 63 carabines, 28 rifles, 66 pistoles, 35 revòlvers, 6 canons i 3 espingardes. Les armes s'exposaran al públic els dies 7, 8, 9, 10 i 13 de juny entre les nou del matí i la una del migdia a la comandància de Girona.