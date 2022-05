La Generalitat xifra en uns 5.000 els refugiats ucraïnesos acollits a les comarques gironines

La Generalitat xifra en gairebé 5.000 les persones refugiades ucraïneses que viuen a les comarques gironines -no inclou la Cerdanya-. El departament d’Igualtat i Feminismes ho ha fet públic aquesta setmana i estima també, que n’hi ha 21.500 a Catalunya. Aquest recompte inclou tant les que es troben vivint tant en allotjaments d’urgència com en xarxes familiars i de proximitat.

Una mostra de la gran quantitat de refugiats que s’han establert -tot i que alguns han acabat marxant- a Girona és també el nombre resolucions de protecció temporal que ha tramitat la Policia Nacional des que va entrar en vigor el dia 10 de març. En aquests moments, ja superen les 3.600 emissions.

L’arribada de refugiats d’Ucraïna va provocar que per primer cop en la història, la Unió Europea posés en marxa aquest tipus de protecció i que permet que els ucraïnesos puguin tenir permís de residència i de treball per un any i prorrogable a dos de forma automàtica. L’extensió a un tercer any dependrà de l’evolució del conflicte.

Molts d’aquests refugiats s’han quedat a la província de Girona perquè ja tenien lligams amb comunitats ucraïneses establertes des de fa anys al territori. Però també n’hi ha alguns que han manifestat a entitats que els ajuden que volen retornar al seu país o a d’altres més pròxims a Ucraïna. Aquesta decisió la prenen sobretot per la falta de feina o adaptació, però també perquè la guerra s’ha desplaçat sobretot a la zona del Donbass i volen anar a països més pròxims com Polònia o Romania.

La Policia Nacional malgrat aquesta situació segueix atenent cada dia força persones d’Ucraïna a l’oficina que té instal·lada al carrer Grober. Que és l’antiga seu d’expedició del DNI i del passaport i està ubicada a l’antiga subdelegació del govern espanyol.

Cada matí tenen donades 50 cites i fins ara havien donat cites a la tarda però a partir de la setmana que ve això ja s’atura. Aquest dijous a la tarda per exemple, van fer un grup de 78 persones.

La cita prèvia els està funcionant i en tenen de donades fins al mes de juny. Tot i això, fonts del cos, també reconeixen que no tothom que demana cita està establert a la província de Girona, sinó hi ha ucraïnesos que busquen un forat per tramitar la protecció temporal més ràpidament i així evitar esperes en altres zones de Catalunya.

Girona és la segona província que més expedicions de Catalunya. La primera és Barcelona, amb 17.690 resolucions -fins al 27 de maig-, segons les dades públiques del Ministeri de l’Interior. A tot Espanya ja s’han fet 112.872 resolucions d’aquest tipus.

Atenció individualitzada

Aquesta setmana, el Departament d’Igualtat i Feminismes precisament ha informat que reforçarà els serveis de primera acollida i els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) amb més de 652.000 euros. Això ha de tenir efectes en els refugiats. La directora dels Serveis Territorials del Departament a Girona, Marta Casacuberta Solà assegura en un comunicat que els fons «venen a enfortir la xarxa territorial de tècniques i tècnics d’acollida, que des del primer moment i des de la primera línia han atès i han acompanyat les persones procedents de la guerra d’Ucraïna, que a la demarcació de Girona han arribat amb un contingent nombrós» i afegeix que «aquest reforç permetrà poder atendre les persones refugiades de manera més individualitzada, cosa que facilitarà el seu procés d’inclusió a la nostra comunitat».

El reforç dels serveis de primera acollida es farà en tres línies d’actuació: la contractació d’agents, el finançament de serveis de traducció i la subvenció de mòduls formatius i informatius per a les persones refugiades. A Girona en concret es preveuen 12 contractacions, agents d’acollida que s’ubicaran en ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i en consells comarcals. En paral·lel, destinaran 144.000 euros a augmentar recursos d’una desena de SIAD.