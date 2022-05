El cap de la Brigada Municipal ha estat suspès de sou i feina sis mesos per agredir dos treballadors a cops de puny. Segons avança el Diari de Girona (DdG) i ha confirmat l'ACN, els fets van passar el 17 de juny de l'any 2021, quan un treballador –delegat sindical- va advertir al seu cap que tenien problemes per cobrir la baixa d'un company.

Aleshores el responsable va dir que hi havia una llista de gent per aquests casos, però el delegat va insistir-li que no i la discussió va anar pujant de to, fins que el denunciat li hauria etzibat diversos cops de puny, mentre li cridava 'surt a fora, et mataré fill de puta'. Altres companys de la Brigada van intentar frenar la discussió i un d'ells s'hauria emportat un cop de cap del responsable.

Per tot plegat, segons el DdG el cap de la Brigada Municipal ha estat sis mesos suspès de sou i feina i condemnat a pagar 900 euros de multa. També haurà d'afrontar un judici per, presumptament, haver trencat el canell d'un dels treballadors.