Les comarques gironines són les que més llibreries registren per nombre d'habitants de Catalunya. De fet, el nombre d'establiments ha anat en augment, si bé són de format més petit generalment. Des del sector destaquen que cada vegada hi ha més gent jove que es posa al davant d'una llibreria i deixen clar que no és "tan romàntic" com estar tot el dia llegint. "Al darrere d'una llibreria hi ha comptabilitat, feina de logística i tot això per no fer-se ric", remarca la presidenta del Gremi de llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer. Menció especial per Girona on actualment hi ha nou llibreries, moltes d'elles amb un fons editorial considerable, com l'Empúries, la 22 o la Geli que canvia d'emplaçament.

En els darrers deu anys han obert més llibreries que no pas n'han tancat a Catalunya. A tall d'exemple, a Figueres han abaixat la persiana dos negocis els darrers anys,però n'han obert tres. De fet, aquesta és una tendència habitual a totes les capitals de comarca que compten, almenys, amb una llibreria. La darrera ha estat Ripoll que ha vist néixer la llibreria Lluerna, dirigida per dues joves emprenadores que s'han animat a posar el local aquest 2022. Menció a banda, però, mereix Girona on actualment hi ha nou llibreries i, fins fa una setmana deu. Val a dir que la popular llibreria Geli que va anunciar que es venia el seu històric loca de la Rambla, seguirà amb l'activitat en un alte emplaçament del Barri Vell. Així doncs, a la capital del Gironès hi ha una llibreria per cada 10.000 habitants. "És gairebé extraordinari i m'alegra molt veure que la gent es guanya la vida amb una llibreria", assenyala la presidenta dels llibreters catalans, Maria Carme Ferrer. A més, Ferrer destaca que cada vegada hi ha més joves que s'animen a posar una llibreria. En general són més petites i especialitzades i aposten per fer activitats paral·leles. Conèixer el client La Neus Llobera és la propietària de la llibreria la Siglantana de la Bisbal d'Empordà. Reconeix que quan la va muntar va començar amb moltes ganes i que al cap de dos anys "no tenia gens clar" que el negoci tirés endavant. Ara ja fa disset anys que ven llibres i deixa clar que el motor "és la il·lusió". "Has de treballar moltes hores i per guanyar un sou just", remarca Llobera, que assenyala que portar una llibreria és molt més que llegir i escriure. En aquest sentit, ella explica que ara ja coneix els seus clients. Això és important en una llibreria de poble com la seva perquè "hi ha moltes propostes" i "has d'aprendre a seleccionar què és el que realment et cal". "Has de fer devolucions constantment i intentar llegir el màxim que puguis. Al final és una feina de moltes hores", explica.