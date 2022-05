El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha rebut la sol·licitud dels 69 ajuntaments del litoral català per instal·lar 5.828 usos temporals a les platges per a l’estiu d’enguany. La ciutadania podrà consultar els serveis amb els què compta cada platja al visor de costes i al visor de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a partir de Sant Joan.

Els serveis de temporada són ocupacions del domini públic maritimoterrestre per a activitats de lleure diverses, amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir de serveis quan visita les platges i el mar més proper a la costa. Poden ser ocupacions comercials (guinguetes, lloguer d’embarcacions o de para-sols) o no comercials (dutxes, rampes, punts d’informació o serveis sanitaris). Es tracta de serveis que s’instal·len per a la temporada de bany, aproximadament entre juny-juliol i fins el setembre-octubre.

Els ajuntaments costaners proposen la distribució dels serveis de temporada i cada any han de tramitar l’autorització d'ocupació, per verificar la situació dels diversos elements a les seves platges. El Departament de la Vicepresidència és l’ens encarregat d’atorgar les autoritzacions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre (les platges i el mar més proper) i de la zona de servitud de protecció (la franja de terra immediatament següent).

Enguany, els municipis han sol·licitat un total de 5.828 serveis de temporada a 467 platges de tot Catalunya, un mica més que l’any passat, quan es van sol·licitar 5.771 serveis. Dels 5.828 serveis demanats, el 35,76%, un total de 2.084, correspon a activitats comercials.

La gran part dels serveis de temporada sol·licitats, un 36,91%, corresponen a les comarques gironines, seguit de la demarcació de Barcelona, amb un 29,86%. Cal recordar que la ciutat de Barcelona té un règim especial i els seus serveis de temporada s’aprovaran a la comissió del Pla de Gestió Integral del Litoral, integrada per representants de l’Ajuntament, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Els municipis de la demarcació de Tarragona han presentat el 24,83% de les sol·licituds i els de les Terres de l’Ebre, el 8,41%.

D’altra banda, aquest 2022 un total de 94 platges catalanes han estat distingides amb Bandera Blava, un qualificació d’excel·lència europea que avalua l’estat de les platges i les aigües des del punt de vista de la qualitat ambiental. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori és qui comprova, entre altres, que les platges disposin d’accessos fàcils i segurs, que estiguin adaptades per a persones amb discapacitat, l’existència de banys públics, serveis de socorrisme i en definitiva que estiguin en condicions optimes per a rebre la distinció.

Manteniment de les distàncies covid

Amb motiu de la pandèmia de la covid-19, el Procicat va establir un conjunt de mesures de precaució a les platges que incloïen el respecte d’una distància de seguretat entre les persones usuàries. Aquestes mesures també van afectar el nombre d’alguns dels serveis de temporada que es poden instal·lar, com les gandules o els tendals i també les guinguetes, que es consideren establiments de restauració.

Així, durant 2020 i 2021, se’ls va permetre ocupar més superfície per donar suport a aquestes activitats econòmiques. Enguany, per ara, es manté aquesta possibilitat d’ocupar més superfície, atès que les distàncies de seguretat encara estan regulades per la Llei estatal de mesures urgents per a la prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.