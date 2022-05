Puigcerdà s'ha omplert aquest diumenge amb una mobilització convocada per la Plataforma Stop JJOO per mostrar el seu rebuig a la candidatura per acollir els Jocs d'hivern. La marxa ha arrencat a la zona industrial de la localitat, on s'hi ubica el recinte firal, i ha estat encapçalada per cinc tractors, que han acompanyat els manifestants fins a l'entrada del nucli urbà. Tot plegat ha suposat que aquesta acció reivindicativa s'hagi convertit en "històrica" a la capital cerdana. Partits com la CUP i els comuns s'hi han sumat i han demanat al Govern la retirada del projecte. També ho han fet entitats com l'ANC, que ha col·laborat en la logística de l'acte. Els Mossos han xifrat l'assistència en 2.500 persones, pels 5.000 dels organitzadors.

Durant el recorregut, els manifestants han cridat proclames com ara "No als Jocs, ni aquí ni enlloc" o "30 dies de festa, 30 anys de misèria", entre d'altres. Tot i que una part d'ells han arribat en vehicle privat, l'organització també havia organitzat una vintena d'autobusos des de diferents punts del país. A més, altres han optat per arribar-hi en tren. Des de la Plataforma Stop JJOO consideren que la mobilització ha estat un èxit i s'han mostrat molt satisfets amb la bona resposta que ha tingut la convocatòria.

Helena Guillén, una de les portaveus d'Stop JJOO, ha reiterat la cal aturar la candidatura i ha tornat a lamentar que encara no es tingui accés als informes d'impacte ambiental del projecte ni al pressupost que aquest tindrà. En aquest sentit, ha assegurat que aquesta no és una bona iniciativa per al Pirineu i ha criticat que s'inverteixin, al seu parer, "diners en fer propaganda a favor de la candidatura". Per aquest motiu, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'impliqui per aturar aquest "despropòsit", tot al·legant que la població està farta d'aquesta "presa de pèl".

Mentre, el també portaveu de la plataforma, Bernat Lavaquiol, s'ha preguntat si el Govern acataria un 'no' a la candidatura olímpica i, en aquest punt, es posaria a fer una planificació econòmica pel Pirineu. Així, ha insistit en assegurar que els habitants de les comarques de muntanya volen un "canvi de model" i ha demanat retirar "ja" el projecte dels Jocs d'hivern, sense arribar a les consultes del 24 de juliol, tot defensant que a la mobilització d'aquest diumenge s'ha vist un "clam" en rebuig als JJOO.

A banda de la presència de partits com ara la CUP i els comuns, a la manifestació també hi han assistit càrrecs electes d'ERC i JxCat a títol personal. La presidenta del grup parlamentari cupaire, Dolors Sabater, però, ha celebrat la tasca duta a terme per Stop JJOO i ha demanat al president Aragonès la retirada "urgent" de la candidatura perquè considera que "aquest projecte és insostenible climàticament però també políticament". També ha fet una petició a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tot afirmant que no pot continuar "en silenci" tot i haver declarat l'emergència climàtica i estar davant d'un "despropòsit" de candidatura, ha dit.

Per la seva banda, la líder d'En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha afirmat que el Pirineu necessita un projecte de futur i "no un macroprojecte amb peus de fang que el fa encadenar-lo al passat". En aquest sentit, considera "inacceptable" que s'estigui fent "xantatge" per part del Govern amb les inversions associades als Jocs i ha criticat l'opacitat de la candidatura. També ha lamentat que es convoqui una consulta sense que els votants tinguin informació perquè veu que aleshores "la gent votarà a cegues" i hi haurà "comarques de primera i de segona", en referència al fet que hi ha una pregunta pels habitants de l'Alt Pirineu i Aran i una altra per les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès.

Finalment, la presidenta de l'ACN, Elisenda Paluzie, creu que el projecte "forma part del pacte d'estabilitat pel retorn a l'autonomisme" i lamenta que els "elements d'espanyolització seran molt potents". Així, veu un error promoure els JJOO "en un context de repressió política", tenint en compte que són els comitès olímpics dels estats els que els organitzen. A més, ha dit que amb aquests "grans esdeveniments" es busca la "residualització de l'economia catalana" i que, per tant, aquest projecte no ajuda ni des del punt de vista econòmic, ni social ni mediambiental.