Girona ha expedientat el gestor d'una discoteca que va muntar una festa universitària on va permetre que es fessin tocaments a una noia mig nua. La festa, Project X, va ser el dijous 28 d'abril al Nou Platea de Girona i a les xarxes ja es difonia com "la més bèstia de l'any". En un vídeo es veuen dos joves magrejant i petonejant els pits d'una jove nua de cintura en amunt. L'alcaldessa, Marta Madrenas, critica aquest model d'oci nocturn "indigne i clarament masclista" i subratlla a l'ACN que en cap cas acceptaran que es "mercantilitzi" el cos d'una dona. L'expedient s'ha obert perquè el gestor no tenia permís per muntar un espectacle així, "si es pot dir que sigui un espectacle", diu Madrenas. S'enfronta a una sanció de fins a 10.000 euros.

La festa es va fer el 28 d'abril, dins els dijous universitaris que celebra la discoteca Nou Platea de Girona (i que reben el nom de Tsarau). El local està situat al carrer Jeroni Real de Fontclara, molt a prop de Correus i de l'edifici dels jutjats. La festa es va batejar com a Project X, i dies abans per xarxes socials ja s'anunciava que seria "la més bèstia de l'any". Se sortejarien una ampolla d'absenta, un Satisfyer, un consolador Egg i unes manilles.

"Tsarau obre les seves portes per liar-la fort, les barres es convertiran en fonts de xarrups i la pista en un show extrem", deia l'organització poques hores abans de celebrar-la. "Animació, llançament de samarretes, regals, sortejos, pluja de crispetes, maquilladores i sorpreses que no podem revelar", afegia un post a xarxes socials.

En un dels vídeos que s'ha difós d'aquella nit s'hi veu com dos joves fan tocaments a una noia que va nua de cintura en amunt. Els joves -un dels quals tampoc duu samarreta- la magregen i li arriben a llepar i fer petons als pits.

L'alcaldessa de Girona critica que les imatges són "indignes" i que reflecteixen un model d'oci per al jovent "clarament masclista" en què "es mercantilitza el cos d'una dona". "Fomenten actituds que en cap cas pensem acceptar", subratlla Marta Madrenas, que també demana de manera explícita que el vídeo no continuï circulant.

Tan bon punt l'Ajuntament va tenir coneixement del vídeo, la Policia Municipal va fer un informe que ha derivat en l'obertura d'un expedient. "L'atestat explica i detalla el que passa a les imatges; a partir d'aquí s'ha mirat qui era el gestor del local, quines persones hi van participar i si es va pagar o no a aquesta dona", ha concretat l'alcaldessa.

De moment, explica Madrenas, l'expedient administratiu s'ha obert perquè el gestor de la discoteca Tsarau no tenia permís per fer aquest tipus d'espectacle "amb la participació de públic i on se'ls animava a participar-hi". "Si es pot dir que això sigui un espectacle", hi afegeix l'alcaldessa.

Fins a 10.000 euros

"En cap cas allò que es veu a les imatges és acceptable", diu Madrenas, que precisa que l'expedient administratiu per no tenir permís és "la fórmula" que han trobat per rebutjar aquest model d'oci. El gestor del local s'enfronta ara a una multa que s'estén des dels 1.000 fins als 10.000 euros. "Espero que l'expedient acabi amb una sanció contundent, perquè mai tolerarem que es mercantilitzi d'aquesta manera el cos d'una dona", afirma l'alcaldessa amb rotunditat.

A més, l'Ajuntament també ha posat el cas en mans dels seus serveis jurídics per si es pot obrir una altra via més enllà de l'administrativa. "Però com a mínim, entenc que ja estem parlant d'una multa important; espero fer canviar d'idea aquells empresaris que es pensin que això és adequat a la societat actual", diu Madrenas. "Espero que això no passi ni aquí ni enlloc més, perquè nosaltres actuarem de manera contundent cada cop que ens trobem amb una situació tan lamentable com aquesta", conclou l'alcaldessa de Girona.

L'ACN s'ha posat en contacte amb el gestor de la discoteca Tsarau que munta les festes universitàries. Ha declinat fer declaracions.