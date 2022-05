La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup que es dedicava a vendre cadells de gos malalts des d'una botiga de Girona. La banda els comprava a l'Europa de l'Est, en concret a Eslovàquia, on no hi ha controls sanitaris. En falsificaven la documentació, per fer veure que eren més grans, i posaven fotos dels cadells a una plataforma de venda on line. Després obligaven els compradors a anar fins a Girona, i un cop aquí els demanaven més diners d'aquells que havien pactat. La majoria dels cadells morien al cap de pocs dies. L'operació s'ha saldat amb dos detinguts i tres investigats. Es calcula que el grup ha arribat a vendre fins a 7.000 cadells malalts en els darrers quatre anys i que han aconseguit fins a 1 milió d'euros amb l'engany.

La investigació, que s'ha batejat amb el nom d'Operació Zver, va arrencar a mitjans del 2020. Va ser aleshores quan la Guàrdia Civil va començar a rebre avisos d'arreu de l'estat espanyol, dient que una botiga de Girona estava venent cadells de gos malalts. Els compradors els havien vist a través de la plataforma Milanuncios. Tots els qui havien comprat cadells explicaven que tant la botiga com els venedors feien servir noms falsos i que en cap cas acceptaven que se'ls pagués amb targeta. Sempre s'havia de fer en efectiu. Després de pactar el preu, els compradors havien d'anar fins a Girona per recollir els animals. Però un cop aquí, es trobaven que la banda els incrementava el preu que havien acordat. A més, la majoria de cadells emmalaltien al cap de pocs dies i morien. Els agents del Seprona de Girona, en col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris, van veure que els cadells eren molt més petits de l'edat que constava als seus passaports. De fet, a vegades no arribaven a tenir ni tan sols un mes de vida. Això, afegit al fet que no rebien cap mena de tractament -tot i que a la documentació sí que hi constava- incrementava el risc que agafessin malalties i es morissin. A finals de març, la Guàrdia Civil va dur a terme una entrada i escorcoll a la botiga. L'operatiu ha permès desmantellar aquesta banda. Hi ha dos homes detinguts i tres més d'investigats. Se'ls acusa de delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Al registre, on també van participar inspectors de l'Agència Tributària i un gos especialitzat a detectar diners, la Guàrdia Civil va comissar sis cadells de gos de diferents races i va trobar fins a 92.500 euros en efectiu (amagats en diversos llocs del local). A més, també van trobar un cadell mort a dins d'un congelador. Durant l'Operatiu Zver, després que un dels compradors desobeís i fugís del lloc, la Guàrdia Civil també va detectar un criador d'animals on es manipulaven les cartilles veterinàries dels cadells i se'ls injectaven vacunes caducades. La Benemèrita calcula que la banda ha arribat a vendre fins a 7.000 cadells de gos malalts d'ençà del 2018, i que la botiga podria haver desviat fins a 1 milió d'euros. Els sis gossos comissats s'han posat sota custòdia de l'Ajuntament de Girona. A través del Col·legi de Veterinaris, el consistori està tractant els cadells fins que es recuperin i se'ls trobi una llar. A l'Est d'Europa A través dels grans criadors de gossos a l'Est d'Europa, el grup criminal comprava cadells a preus molt baixos (fins a deu vegades inferiors als de l'estat espanyol). A més, burlava la normativa de la Unió Europea, que obliga a immunitzar els gossos de la ràbia abans de poder viatjar. La vacuna se'ls ha de posar al cap de tres mesos i, abans de sortir del país d'origen, cal esperar tres setmanes més. Per aquest motiu, la banda falsificava les dates de naixement dels gossos. Els feia passar per més grans, però en realitat els enviava cap a Girona quan feia poques setmanes que havien nascut.