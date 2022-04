La Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i els Pirineus Orientals han fet una declaració institucional des de Perpinyà, a la Catalunya del Nord, per impulsar l'Espai Català Transfronterer (ECT) de forma conjunta per donar resposta als "principals reptes" del territori. Durant la signatura, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmat té "nombrosos reptes vinculats, d'una banda, a l'evolució del canvi climàtic, la reconstrucció econòmica i social després de la covid i la guerra d'Ucraïna" i, de l'altra, les peticions dels "actors del territori en matèria de cooperació transfronterera".

"Volem estrènyer relacions i establir un marc de reciprocitat que vagi més enllà de la cultura i arribi a tots els àmbits d'interès dels territoris dels Països Catalans", ha afegit. En aquest sentit, ha dit que l'acord permetrà tenir una "presència més activa en els programes europeus i les línies estratègiques per a l'impuls dels espais transfronterers".

Per la seva banda, la presidenta dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe, ha celebrat l'impuls que l'acord està donant per "reforçar la col·laboració" amb les altres dues institucions. "Estem totalment mobilitzats per donar suport al seu desenvolupament sostenible i facilitar les activitats així com la vida quotidiana dels seus actors i dels seus habitants", ha dit.

La diputada delegada de Programes Europeus de la Diputació de Girona, Montse Mindan Cortada, ha destacat que "formem un espai transfronterer amb molts aspectes en comú i amb possibilitats de treballar conjuntament malgrat les dificultats de la frontera administrativa". Finalment, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha defensat que cal afrontar els "reptes" i aprofitar les "oportunitats que ens brinda la condició geogràfica".

Les tres institucions ja treballen des de fa anys en el marc de dos acords-marcs bilateral que associen d’una banda el Departament dels Pirineus Orientals i la Generalitat des del 2006, i Pirineus Orientals i la Diputació de Girona des de l’any 2015.

La declaració institucional d'aquest divendres ha acordat constituir un grup de treball per a la renovació de l'acord; treballar conjuntament l'estructuració i el reforç de la governança de l'espai transfronterer i aprovar el calendari de treball proposat durant el Comitè de Pilotatge de l'acord marc entre els Pirineus Oriental i la Generalitat, entre d'altres.