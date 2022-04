La plataforma d'entitats ecologistes SOS Costa Brava s'ha involucrat en 38 casos relacionats amb projectes urbanístics i d'infraestructures per defensar el territori durant el 2021. Això significa el doble de casos dels que va denunciar el 2020. El 45% dels projectes es van aturar i només ha perdut un 2,7% dels casos oberts. La majoria d'aquestes denúncies (25 de les 38) s'han fet al Baix Empordà i la plataforma apunta a Begur com a principal municipi que pateix agressions al territori. Per altra banda, la plataforma celebra que segueix sumant adhesions d'entitats i ha tancat aquest any amb 25 membres. A més, ha aconseguit 24.000 euros d'ingressos a través de donatius, quotes, premis i col·laboracions.

Aquest divendres 22 d'abril és el Dia de la Terra. Per celebrar-ho, la plataforma d'entitats ecologistes SOS Costa Brava ha fet balanç de la seva activitat en l'últim any. Segons anuncia la plataforma, en l'últim any s'ha involucrat en 38 casos i ha tancat l'any amb pràcticament la meitat d'ells salvats totalment, provisionalment o parcialment. Només hi ha un 2,7% dels casos que SOS Costa Brava ha perdut i un 35,1% són conflictes que segueixen oberts.

La plataforma d'entitats ha destacat que dels 38 casos que ha denunciat, 25 d'ells eren al Baix Empordà. A més, destaquen el nombre de projectes que es concentren a Begur. SOS Costa Brava recorda que en aquest municipi hi ha les estructures de formigó per a 52 cases adossades als Jardins de Sa Riera, la urbanització de 24 xalets a l'antiga pedrera s'Antiga o la construcció d'una dotzena d'habitatges dins del PEIN del Puig Montcal.

Per altra banda, SOS Costa Brava alerta que a Palamós hi ha una situació preocupant ja que s'han aixecat dos blocs per a 48 apartaments a la Pineda d'en Gori i es preveu que properament s'hi aixequi un tercer edifici. A més, al sector de l'antic càmping Bellafosca també s'hi concentra la construcció de 43 pisos i 12 xalets.

Davant de tots aquests casos oberts, des de la plataforma consideren que el Pla Director Urbanístic aprovat pel Govern és insuficient per preservar el territori, tot i que defensen que ha estat "un pas endavant".

La C-32, el port de Palamós i l'aeroport de Girona

En l'àmbit d'infraestructures, la plataforma manté el seu posicionament en contra del projecte de la C-31 al Baix Ter (Baix Empordà) i la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (Selva). Des de SOS Costa Brava insisteixen en què cal millorar el traçat actual de les carreteres existents i també millorar la xarxa de transport públic d'aquesta zona, per aconseguir també una lluita contra les emissions de vehicles privats i treballar en contra de l'emergència climàtica.

Com a novetats, la plataforma ha recordat que aquest any s'han posicionat en contra de les ampliacions del port de Palamós i de l'aeroport de Girona. Consideren que no hi ha cap justificació ambiental ni turística per tirar aquests projectes endavant.

SOS Costa Brava arriba als 25 membres

La plataforma ha arribat al Dia de la Terra d'aquest 2022 amb tres entitats més de les que hi havia ara fa un any. Es tracta de la Junta d'Arbres de Calonge, la cooperativa Manduca de Sant Feliu de Guíxols i l'Associació de Veïns els Griells, de l'Estartit. Amb aquestes tres entitats, SOS Costa Brava arriba als 25 membres.

Per altra banda, la plataforma ha aconseguit captar al llarg del 2021 pràcticament 24.000 euros. Es tracta d'ingressos que provenen de donatius, quotes, premis i col·laboracions. Aquests diners es destinen a la defensa del territori ja sigui amb al·legacions, recursos judicials o campanyes de difusió. Des del 2018 s'han aconseguit aturar la construcció de més de 15.000 habitatges.