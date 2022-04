La Creu Roja ha atès més de 2.100 persones refugiades d'Ucraïna a les comarques gironines des que va començar el conflicte i n'ha allotjat unes 630 d'urgència en establiments de set poblacions de la demarcació, la majoria dones i nens. Les desplaçades es troben en vuit espais de Roses, Viladamat, Lloret de Mar, Girona, Platja d'Aro, la Vall d'en Bas i l'Estartit. Per atendre-les, més de 100 tècnics i voluntaris els donen ajuts de primera necessitat, orientació jurídica, suport en el trànsit o suport emocional.

"La nostra primera funció és proporcionar seguretat a les persones desplaçades i cobrir les seves necessitats bàsiques. Això inclou la gestió de l’accés a la sanitat pública a través de l’expedició de la targeta sanitària i la compra d’higiene bàsica i d’alimentació com ara bolquers, compreses, llet i alimentació infantil", remarquen des de Creu Roja.

Després, es treballa la part d'assessorament i acompanyament legal per "poder fer els tràmits corresponents i que les persones refugiades puguin obtenir la protecció temporal i demanar l'asil, si és el cas".

Per facilitar el trànsit de persones que provenen de la crisi d'Ucraïna i en col·laboració amb l’Estat, s'ha habilitat un punt de primera atenció a peu de l'AP-7 a l'Alt Empordà que funciona com a espai d'avituallament, descans i informació. L'espai compta amb tres mòduls on s'ofereix menjar i beguda, un espai de jocs infantils i un punt administratiu. La mitja d’atencions és de 50 persones diàries i s'han cobert més de 150 llocs d'acció voluntària a través de les assemblees de les comarques de Girona fins ara. A més, des de la Creu Roja Joventut s'han posat en marxa recursos educatius i lúdics per si cal proporcionar als infants i joves un entorn amable i que els seus tutors puguin fer els tràmits necessaris.

De cares a les properes setmanes, el coordinador provincial de la Creu Roja a Girona afirma que "és una situació tan complicada i de tant volum que és difícil saber com pot evolucionar, però sí que hem de tenir algunes possibilitats presents com l’arribada de persones sense xarxa, la necessitat de continuar amb processos més estructurals en una fase que ha de ser més d’integració i no d’urgència".

La Creu Roja atén a les persones amb protecció temporal procedents d'Ucraïna sobre la base del Programa d’Acollida i Integració de Persones Sol·licitants de Protecció Internacional del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions que l’entitat gestiona a la demarcació de Girona. A tot Catalunya, ja s'han atès 26.432 persones i se n'han allotjat 5.524 a 34 municipis.