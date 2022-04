El cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, el comissari Josep Milan, ha alertat que la submissió química per cometre delictes sexuals s'ha convertit en "un problema greu". Milan assegura que "no paren de sortir casos", i que "no hi ha cap de setmana" que apareguin "una o dues víctimes" que han patit un abús o una agressió després que les hagin drogat. Durant la celebració del Dia de les Esquadres, el comissari ha definit els delictes sexuals de "crims sòrdids i abominables" i ha recordat que, d'ençà del 2013, la xifra de casos s'ha més que doblat a la demarcació (passant dels 133 fins als 291). En aquesta línia, el comissari també ha demanat més "coordinació i esforços" per evitar que els agressors acabin quedant impunes per manca de proves.

La xacra de la violència de gènere i els delictes sexuals han centrat part del discurs del comissari durant la celebració del Dia de les Esquadres. Josep Milan ha recordat que, en els darrers 25 anys -els mateixos que compleix la Regió Policial- a les comarques gironines "hem lamentat la mort de 47 dones assassinades". Les dues últimes, la mare i la filla a qui l'home va matar en un xalet de Lloret de Mar (Selva) abans de suïcidar-se.

El cap dels Mossos a Girona també ha dit que, tan sols durant el 2021, arreu de la demarcació s'han rebut més de 1.500 denúncies per violència de gènere. És a dir, quatre cada dia de mitjana. "Són una petita part del gran silenci que cobreix les agressions", ha recordat el comissari.

Josep Milan ha definit la violència sexual com uns "crims sòrdids i abominables", que causen "un greu impacte emocional" a les víctimes. Uns delictes que, malauradament, a les comarques gironines no han parat d'anar en augment. Perquè en els darrers vuit anys, s'han més que doblat. "Les xifres policials ens mostren un creixement sostingut, passant dels 133 fets del 2013 als 291", ha subratllat el comissari.

El cap dels Mossos a Girona ha admès que investigar aquests delictes és "complex", perquè massa sovint els qui els cometen actuen en llocs aïllats. Per això, el comissari ha demanat més "formació, especialització i coordinació", tant entre serveis policials com no policials, per aconseguir "accions contundents contra els agressors i evitar que acabin quedant impunes".

Milan explica que, en moltes ocasions, els Mossos tan sols compten amb el testimoni de les víctimes que han patit els abusos o agressions. "Com a policies, cal que fem més esforços per travar més les diligències", ha subratllat el comissari, en referència a la recerca de proves. I aquí, el cap de la Regió Policial també interpel·la la resta d'agents que intervenen en el cas -metges, estaments judicials- per evitar que el judici s'acabi convertint en "la paraula de la víctima contra la de l'agressor" i hi hagi el risc que el cas "quedi en no-res".

"Un problema greu"

També en referència als delictes sexuals, el cap dels Mossos a Girona tampoc ha passat per alt que la submissió química s'ha convertit "en un problema greu". "Són productes que desapareixen ràpidament del cos, i tot i que es faci una analítica a les víctimes, no sempre recorden on han estat", ha precisat Josep Milan.

El comissari admet que els casos de víctimes a qui han drogat per després abusar-ne sexualment "no paren de sortir" i, malauradament, ja s'ha entrat dins "una línia continuista". "No hi ha cap de setmana que no apareguin una o dues dones que no recorden res; per tant, ens trobem davant pèrdues de memòria totals que afegeixen més dificultats a l'hora de saber on han anat o amb qui han estat", ha dit Milan, en referència a les traves afegides que els genera la submissió química. Sovint, ha precisat, vinculada a entorns d'oci nocturn, sortides o festes particulars en què els agressors aboquen la substància dins la beguda de les víctimes.

Màfies vinculades a la marihuana

En paral·lel a combatre els abusos i agressions sexuals, Josep Milan també ha situat com una de les prioritats del cos la lluita contra "els nous models delictius". I aquí, ha parlat específicament "de l'esclat i l'expansió" del tràfic de marihuana. De fet, ha precisat, durant els darrers tres anys, a les comarques gironines, els Mossos d'Esquadra han arribat a comissar més de 300.000 plantes, 5 tones de cabdells de marihuana i han fet més de 1.000 detinguts per aquests delictes.

"Hem de sumar esforços i treballar coordinats per evitar que s'instal·lin màfies nacionals i internacionals a les nostres comarques", ha dit Milan, fent incís en els grups criminals que viuen del cultiu de la marihuana. "Intenten arrelar-se, controlar el territori i provocar un creixement de la violència i la corrupció", ha afegit en comissari, en referència a què aquests grups no dubten a assaltar-se entre ells per robar-se la droga.

Repàs als 25 anys

El discurs del comissari amb motiu del Dia de les Esquadres també s'ha convertit en un repàs de tota la tasca que els Mossos han dut a terme al territori d'ençà que, ara fa 25 anys, va néixer la Regió Policial. Des del desplegament de les primeres comissaries, l'assumpció de les tasques de trànsit, la cooperació amb els altres cossos... Fins a aquells fets que, al llarg d'un quart de segle, han marcat part del dia a dia del cos.

Entre aquests, el comissari ha esmentat el naufragi de l'Oca, l'atemptat d'ETA a Roses o les catàstrofes com les inundacions del 2008, el Gloria o el gran incendi de l'Empordà del 2012. I tampoc s'ha oblidat de la tasca que actualment duen a terme els Mossos a l'hora d'atendre i ajudar els refugiats que fugen de la guerra a Ucraïna.

El cap de la Regió Policial ha tancat el discurs recordant que, avui dia, la plantilla dels Mossos a la demarcació la formen 2.000 policies i 97 administratius. I aquí, també ha admès que encara cal avançar i fer camí perquè el cos sigui "més paritari" i "representatiu de la societat, sobretot a les escales de comandament".

De la plantilla que tenen els Mossos a Girona, el 23% són dones (un punt i mig per sobre la mitjana catalana). I en aquelles comissaries amb més presència femenina, el percentatge de dones arriba al 37%.

Precisament, durant el seu discurs, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha volgut agrair la feina que han fet totes les agents per "trencar sostres de vidre" dins el cos. Cañigueral també ha dit que els Mossos d'Esquadra s'han "consolidat com a policia integral de les comarques gironines i del país"- i ha celebrat la construcció de la nova comissaria de la Jonquera per donar servei a un "lloc estratègic".

Més de cent felicitacions, diplomes i medalles

Durant la celebració del Dia de les Esquadres a Girona, que s'ha fet a l'Auditori-Palau de Congressos, s'han atorgat més de cent felicitacions, diplomes i medalles. En concret, 30 felicitacions externes; 77 d'internes; tres diplomes a mossos que s'han jubilat; quatre medalles externes i vuit més, d'internes.

Entre aquestes últimes, s'ha reconegut la tasca d'una agent que estant fora de servei va permetre atrapar un piròman i resoldre dotze incendis forestals al parc natural del Montgrí (Baix Empordà) i la d'un mosso que, estant de baixa per una intervenció greu al peu, va detenir dos lladres que havien comès un atracament a una fleca de Girona. Els assaltants el van colpejar i ruixar amb un esprai.