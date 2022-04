La UGT denuncia que la prefectura provincial de la Direcció General de Trànsit (DGT) de Girona té manca de personal i alerta que això afecta a l’atenció al públic i al personal de les oficines perquè pateix una sobrecàrrega de feina que els repercuteix en l’àmbit emocional.

La relació de llocs de treball de funcionaris de la DGT a Girona -a data 3 de març- mostra que de les 27 places d’operador d’informació -l’administratiu que atén al públic al’oficina de l’avinguda Jaume I- i que n’hi ha dotze que estan vacants. Aquest fet, que fonts sindicals, qualifiquen de «crònic», creuen que podria agreujar-se quan hi hagi un concurs de trasllats d’aquest personal.

El motiu, segons la UGT, és que quan n’hi ha un la tendència de molts dels funcionaris és marxar de Girona. Fonts sindicals argumenten que això succeeix perquè són persones que quan obtenen la plaça tenen Girona com a destí però que quan hi ha un concurs l’aprofiten per tornar a la zona d’on procedeixen. Aquest manté en alerta el sindicat que augura que si això succeeix, serà difícil que algú de fora ocupi les places i per tant, la DGT de Girona podria tenir moltes més places vacants i no les 12 actuals.

Davant la falta de personal, que segons el sindicat, repercuteix en els «aspectes emocionals i laborals del personal que presta el servei» demanen al govern espanyol que prengui mesures i busqui una solució perquè no hi hagi aquesta falta «tan considerable» de personal a la Prefectura de la DGT.

La ciutadania també es veu afectada per aquesta situació i fonts de la UGT recorden que sovint obtenir una cita prèvia en aquesta oficina es pot convertir en una odissea.

Per exemple, alguns dies durant les primeres hores del matí estaven completes i no se’n donaven. Al migdia, alguns cops se’n poden obrir algunes i se’n podien aconseguir però molts dies és impossible. Aquesta situació però suposa que molts tràmits s’eternitzin i per tant, que el ciutadà quedi desatès.

De fet, la mateixa DGT té a la porta de la seu de Girona un cartell que es titula: «Canals alternatius de tramitació», on s’informa que hi altres formes de fer tràmits sense haver d’anar a les seves oficines, ja sigui a través de la seu electrònica, oficines de correus, entre altres.

Un dels canals a destacar són les gestories, on segons el llistat s’hi pot fer gairebé la pràctica totalitat de tràmits. Això sí, fent un pagament als gestors. Les úniques coses que no poden fer aquestes oficines privades són la consulta del saldo de punts del permís de conduir, donar de baixa un vehicle , de pagament de multes i designar el conductor habitual d’un vehicle.

Des de la UGT es denuncia també que la falta de personal suposa dificultats també a les autoescoles., Ja que que necessiten també que des de la seu de trànsit se’ls facilitin alguns tràmits i documents quan es fan els exàmens i s’obtenen els permisos de conduir.

Organismes de l’Estat

La situació de la DGT també és compartida, segons denuncien des del sindicat, per molts serveis que es donen a Girona per part de l’Administració General de l’Estat (AGE). Unes oficines que sovint tenen manca de personal perquè els funcionaris són de fora o bé, no consideren el destí atractiu.