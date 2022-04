La darrera actualització de les dades epidemiològiques de la covid-19 d’ahir van deixar una xifra insòlita: les unitats de cures intensives de Girona registren el nombre d’ingressats crítics per covid-19 més baix des de l’inici de la pandèmia. En total, hi ha tres pacients i es tracta del nombre més baix des que va començar el registre, l’1 d’abril del 2020. En el cas de Catalunya es produeix una situació similar, ja que hi ha 40 pacients i també és la més baixa des de l’abril del 2020 tot i que, en aquest cas, la xifra es va igualar el 7 de juliol del 2020, entre la primera i la segona onada.

Aquest mínim històric arriba setmanes després de la davallada clara de la sisena onada epidemiològica, tot i que en l’última setmana hi ha hagut un empitjorament d’alguns indicadors. El més evident és el del creixement de pacients ingressats a planta. En una setmana, Girona ha passat de tenir-ne 76 a 90, és a dir, s’ha produït un augment del 18%. D’altra banda, ha augmentat lleugerament el nombre de PCRs fetes i també el percentatge de positivitat, que ha passat del 9 al 13%. Com a conseqüència, s’ha produït un augment de positius i s’ha tornat a superar el miler setmanal, després que la setmana passada la dada se situés per sota d’aquest llindar. Augment dels indicadors A més, el risc de rebrot torna a situar-se com a «molt alt» perquè està per sobre de 200. Paral·lelament, la transmissió del virus també ha sobrepassat el llindar d’1, màxim establert per les autoritats sanitàries per tal de mantenir la covid-19 sota control. Finalment, la mitjana d’edat dels nous positius de coronavirus cada vegada és més elevat. Actualment se situa en 54 anys, disset més que la mitjana de tota la pandèmia.