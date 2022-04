La lntersindical-csc d’atenció primària Girona denuncia que a la Regió Sanitària de Girona hi ha més del 60% de la plantilla de treballadors socials sanitaris sense cobrir als centres d’atenció primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS). El sindicat considera que la presència d’aquestes professionals és «bàsica» i lamenten que hi està havent una «sobrecàrrega» de feina i esgotament físic i mental.

Concreten que «només hi ha 13 treballadors socials sanitaris, tenint en compte que a Girona hi ha 36 CAPs» i demanen que, almenys n’hi hagi un per cada centre. «Per posar un exemple, a Barcelona ciutat hi ha 1,8 milions d’habitants i n’hi ha 60, en canvi a la Regió Sanitària es dona servei a uns 800.000 habitants i només hi ha 13 professionals contractats». En referència a això, admeten que es tracta de la regió sanitària de Catalunya amb la plantilla més baixa en proporció a la població. També afegeixen que hi ha municipis amb «molta complexitat» i només hi ha un professional.

Segons fonts de Salut, detallen que 15 dels 26 equips d’atenció primària (EAP), que en alguns casos agrupen més d’un CAP, disposen dels serveis d’un treballador social. També afegeixen que el col·lectiu té una important vinculació amb els treballadors dels serveis municipals o comarcals i per això hi ha diferències en alguns EAPs.

Reforços des dels Ajuntaments

Des del sindicat concreten que en alguns CAPs s’està integrant un nou model per substituir les funcions dels treballadors socials sanitaris. «En alguns casos, els professionals que hi ha no depenen de l’ICS, sinó dels serveis municipals de l’ajuntament del municipi on hi ha el CAP. Això suposa un gran greuge perquè duen a terme funcions per les quals no estan especialitzats», expliquen Joaquim Valentí i Rosa Valentí, representants del sindicat.

L’ICS especifica que les diferents realitats socials de cada àrea bàsica «permeten desplegar diversos models d’atenció social i busquen un treball integral i integrat amb els serveis socials territorials municipals o dels consells comarcals com és el cas de la comarca de la Garrotxa».

Finalment, fonts del sindicat recorden que l’any passat «només» es van contractar quatre treballadores socials per a tota la regió sanitària i també van reivindicar que aquests professionals siguin considerats treballadors sanitaris i que no hi hagi tants contractes temporals.