L'associació gironina Cultivant Igualtat atén una desena de noies adolescents que estan diagnosticades amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), per tal que siguin capaces d'identificar la violència masclista. La presidenta de l'entitat, Cristina Vila, assenyala que es tracta de persones que ho tenen "més complicat" que la resta de dones, pel fet que els costa relacionar-se socialment. Cada dissabte es troben per fer tallers i busquen crear "un espai" on les adolescents que hi participen estiguin còmodes i adquireixin les eines necessàries per "establir relacions de bon tracte tant social com sexual". "El que els fem veure és que sàpiguen de joves que tenen drets i que se les ha de respectar", assenyala.

A més, des de Cultivant Igualtat expliquen que un dels objectius és també crear un espai per a les famílies i en especial per a les mares d'aquestes joves. En aquest sentit, Vila assenyala que també ha servit per generar "tranquil·litat i confiança" a les mares d'aquestes noies, ja que veuen com comencen a arribar a una edat "complicada" des d'un punt de vista de relacions socials. La presidenta de Cultivant Igualtat explica que una de les claus és trobar les dones adultes autistes que expliquen la seva experiència. "Això ens permet veure com podem anar fent camí i quines necessitats són més rellevants", concreta.

La idea és oferir un "acompanyament" des de l'inici i que "tinguin una vida autònoma" i "normalitzar" el fet de ser autista. "És important que no s'amaguin, que siguin conscients dels drets que tenen les dones i que s'evitin les pors", concreta.

Dues de les adolescents que participen en aquest projecte són la Idoia de Bescanó i l'Aina de Girona, totes dues de disset anys. La Idoia posa en valor haver-se "conegut" i fer-se valer a ella mateixa. "Me n'adono que no sóc una estranya ni un bitxo raro com podrien dir altres persones", assenyala.

Per la seva banda, l'Aina diu que es poden recolzar entre elles en aquests tallers i que han creat "una família" amb la resta de companyes. "He pres consciència del que realment és, m'he sentit molt còmode de poder-me expressar davant de tothom. He ajudat, crec que encara ho puc fer més en aquest sentit i crec que tothom hauria de saber què és l'autisme", conclou.

"Molt divers"

Vila remarca que hi ha diferents graus del trastorn autista i no pas "aquella imatge de persona aïllada". Per això, reclama en el Dia Mundial de l'Autisme que es doni veu i es conegui aquesta "realitat" per tal de "poder-nos emmirallar" i que "ningú se senti sol" dins d'aquest col·lectiu.