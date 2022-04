Un grup d'advocats voluntaris gironins impulsa un servei d'orientació jurídica gratuït per a refugiats ucraïnesos. La iniciativa, sorgida de la comissió de Drets Humans i Estrangeria del Col·legi d'Advocats de Girona, ja compta amb una quarantena de lletrats i, també, traductors voluntaris. El president de la comissió, Jordi Espelt, ha explicat que les darreres dues setmanes ja s'han coordinat amb la Creu Roja, l'Ajuntament de Girona i la policia per sumar-se al servei de primera acollida municipal que es fa els dimecres al centre cívic Sant Narcís. De cara a la setmana que ve, l'objectiu és que el nou servei dels advocats s'estableixi a la seu del Col·legi per contribuir a donar agilitat a la tramitació de les proteccions temporals.

L'inici de la invasió russa a Ucraïna va generar una allau de solidaritat arreu de les comarques gironines, amb la recollida d'ajuda humanitària, l'organització de combois per anar a buscar desplaçats per la guerra i l'oferiment de famílies i cases acollidores per als refugiats. "La societat es va bolcar en ajudar els ucraïnesos i, ja aleshores, vam pensar que la nostra aportació també seria necessària per donar orientació jurídica i ajudar a la tramitació de la protecció temporal per als refugiats", ha explicat el president de la comissió de Drets Humans i Estrangeria del Col·legi d'Advocats de Girona, Jordi Espelt.

Per això, i des de ja fa dues setmanes, els advocats voluntaris s'han sumat al servei de primera acollida que impulsa l'Ajuntament de Girona al centre cívic Sant Narcís els dimecres. Aquí és on guien els refugiats per fer tràmits necessaris com l'empadronament per poder accedir a atenció sanitària o a l'escolarització. "Ara volem fer un pas més i que el servei d'orientació jurídica es faci a la seu del Col·legi d'advocats", ha concretat Espelt que detalla que l'objectiu és que comenci a caminar a partir de la setmana vinent.

El formen una quarantena d'advocats especialitzats en estrangeria i, també, sis traductors voluntaris que es coordinen tant amb l'ajuntament com amb la Creu Roja i la policia. Des d'aquest servei, els advocats assessoraran els refugiats en la tramitació per obtenir la protecció temporal. Un tràmit que, segons concreta Espelt, és "bastant àgil" perquè els refugiats només han d'acreditar que són ucraïnesos o que residien a Ucraïna per tenir l'autorització de residència i treball, que és vàlida per a un any i renovable.

Amb tot, subratlla que tot i haver-hi la norma general, la intenció és anar de la mà amb els refugiats per facilitar-los la part burocràtica i resoldre possibles casuístiques concretes que puguin sorgir.

A més, l'objectiu també és poder "descomprimir" l'assistència que ara es fa un cop a la setmana i intentar evitar que els famílies que arribin puguin tenir un segon dia d'assessorament.