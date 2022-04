Deu persones han perdut la vida a les carreteres gironines el primer trimestre d'aquest any. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha publicat avui el balanç de la sinistralitat a les carreteres catalanes fins al 31 de març.

Entre gener i març s'han hagut de lamentar 10 víctimes mortals a les carreteres de la província. Una xifra de defuncions que avui mateix s'ha incrementat amb una víctima més: un home atropellat a l'AP-7 a Bàscara.

El balanç de la sinistralitat a les carreteres de Trànsit també mostra que s'ha més que duplicat el nombre de morts respecte al mateix període de l'any passat quan se'n van registrar quatre. La xifra també és superior a la de l'any prepandèmic 2019, quan hi va haver sis víctimes mortals en el primer trimestre.

La via que en concentra més és l'AP-7 amb sis morts del total de tot el territori i registra un augment respecte a l’any passat en què durant els tres primers mesos de l’any no hi va haver cap víctima mortal en aquesta autopista i respecte al 2019 també perquè en el mateix període hi van morir dues persones. Cal tenir en compte, informa Trànsit que el 24 de gener d’enguany hi va haver un sinistre a l’AP-7 a Barberà del Vallès, en què tres persones van perdre la vida en un xoc entre quatre turismes i un camió. L’altra via que ha concentrat més víctimes mortals és la C-63, amb un total de 4 persones mortes en 3 accidents diferents.

A tot Catalunya s'han hagut de lamentar 32 víctimes mortals. De les 32 víctimes mortals, 20 eren homes, el que representa un 62,5% dels morts, i 12 dones. Dels 20 homes morts en accident de trànsit, 16 eren conductors i 4 eren vianants. Pel que fa a les dones, 5 eren conductores, 6 més viatjaven de passatgeres (d’aquestes, una en una moto), i una era una vianant. Les dades de sinistralitat d’aquests tres primers mesos també mostren un alt percentatge d’homes en el col·lectiu de ferits greus: dels 141 ferits greus en accident de trànsit des que va començar l’any, 109 són homes (77,3%) i 32 són dones (22,7%).

Es redueix la sinistralitat de motoristes

Pel que fa al col·lectiu de vulnerables, de les 32 víctimes mortals, 3 eren motoristes, 2 ciclistes i 5 vianants. Cal destacar que s’ha reduït significativament la sinistralitat del col·lectiu motorista: l’any passat n’havien mort 9 i el 2019, 8. Quant a la resta de víctimes, 18 circulaven amb turisme, 1 amb camió i 3 amb furgoneta.

En la radiografia de la sinistralitat d’enguany, cal subratllar també que dels 28 accidents mortals, 20 han estat col·lisions amb més d’un vehicle implicat i 8 amb un sol vehicle. A més, destaca el fet que 11 dels sinistres morals han sigut col·lisions frontals (39,2% del total), 5 atropellaments i 4 encalços.

Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, 19 de les víctimes han sigut en dies feiners (59,4%) i 13 en cap de setmana (des de divendres a les 15 h) o festiu (40,6%). I quant a l’edat de les víctimes mortals, les tres franges amb més víctimes són entre 55 i 64 anys (8 morts), entre 25 als 34 anys (7) i entre 35 a 44 anys (7).