El Consell de l’Advocacia Catalana demana més coordinació amb les administracions i entitats socials que ofereixen els serveis d’atenció a les persones refugiades procedents d’Ucraïna per evitar que caiguin en mans de màfies que trafiquen amb persones. El president del Consell, Joan Ramon Puig, ha fet aquesta petició davant l’arribada a Catalunya de dones i menors en situacions de vulnerabilitat que els posa al punt de mira de les xarxes d’explotació.

Joan Ramon Puig ha demanat més mecanismes de protecció per a les persones que arriben als centres d’atenció als refugiats habilitats a Catalunya i una major coordinació amb els Col·legis d’Advocats per tal d’aplicar la directiva europea de protecció temporal a la qual els permet accedir la seva condició de refugiats. Per al president del Consell, “els fluxos d’entrada massiva de refugiats són caldo de cultiu per a les màfies que s’aprofiten de situacions de vulnerabilitat i no podem estalviar esforços per protegir aquestes persones, especialment les més vulnerables”.

En aquest sentit, Puig ha posat a disposició de les administracions i les entitats socials els recursos del catorze Col·legis de l’Advocacia de Catalunya “per plantar cara a les xarxes d’explotació a través d’una major coordinació i més eines de protecció per a les possibles víctimes”. “Apostem perquè les persones refugiades rebin una atenció integral que inclogui també suport legal, no només reactiu en cas de necessitat, sinó sobretot preventiu”, ha afegit el president del Consell de l’Advocacia Catalana.

Joan Ramon Puig ha fet aquestes declaracions durant la Jornada “El tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, laboral i mendicitat” que se celebra aquest divendres, 1 d'abril, a Girona amb l’objectiu de dotar d’eines davant aquests tipus de situacions a l’advocacia i a la resta de professionals implicats en la protecció de les persones refugiades, com ara membres de serveis socials, sanitaris o les forces de seguretat.

La inauguració de la Jornada ha anat a càrrec del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, el president de la Comissió de Drets Humans del Consell i degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG), Carles McCragh, el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó, i la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich.

El president de la Comissió de Drets Humans del Consell i degà de l’ICAG, Carles McCragh, ha posat en valor “el compromís històric de l’advocacia catalana amb les persones més vulnerables perquè no entenem aquesta professió sense una funció social que és irrenunciable i que, en èpoques com l’actual, es fa més necessària que mai”. La jornada ha comptat amb la participació de professionals de l’advocacia, de la Fiscalia, dels Mossos d’Esquadra i de les entitats socials que treballen en contacte directe amb els refugiats i que poden detectar possibles víctimes d’aquesta xacra.