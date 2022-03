Prop d'un centenar de docents s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Girona per demanar revertir les retallades en el sector de l'educació en el que ha estat la última jornada de vaga. La portaveu del sindicat USTEC a Girona, Glòria Polls, critica "l'immobilisme i l'hermetisme" del conseller d'Educació però anima als docents a seguir amb la lluita. Polls afegeix que les protestes han servit, tot i que les negociacions no hagin fructificat. En la manifestació també hi han participat diversos educadors de l'escola bressol que també han reclamat més recursos per dignificar la professió, a banda d'una baixada de les ràtios. La protesta s'ha finalitzat al migdia davant de la Delegació del Govern a Girona.